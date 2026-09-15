Segurança Cidadã segue com inscrições para o projeto 'Smart Suzano Vigilância'

O projeto “Smart Suzano Vigilância”, promovido pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, segue com inscrições abertas para condomínios e empresas interessados em integrar seus equipamentos ao monitoramento inteligente da prefeitura, coordenado pela Central de Segurança Integrada (CSI).

A iniciativa amplia a atuação do já consolidado “Smart Suzano” ao permitir a integração de sistemas privados de segurança à estrutura municipal, fortalecendo a atuação preventiva e a capacidade de identificação de situações suspeitas. O projeto foi lançado em 27 de julho, durante evento realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, com a presença de autoridades, síndicos e representantes de condomínios. Desde então, a Secretaria de Segurança Cidadã vem recebendo solicitações de adesão.

A participação no programa é totalmente gratuita. Condomínios e empresas interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, localizada na rua Alfredo Batista Pizolato, 599, Jardim Lincoln, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para receber orientações, assinar o termo de adesão e obter a relação de documentos necessários, que podem variar conforme as características de cada estabelecimento.

Não há prazo limite para participar da iniciativa, permitindo que novas integrações sejam realizadas continuamente. Outras informações podem ser obtidas, nos mesmos dias e horários, pelo telefone (11) 4747-8897 ou pelo e-mail smsc@suzano.sp.gov.br.

O “Smart Suzano Vigilância” busca ampliar a cobertura do monitoramento urbano por meio da cooperação entre o poder público e a iniciativa privada, reforçando as ações de prevenção e oferecendo mais ferramentas para auxiliar as forças de segurança na identificação e no atendimento de ocorrências.

Entre os equipamentos que podem ser integrados estão câmeras convencionais, dispositivos com tecnologia para leitura de placas de veículos e sistemas de reconhecimento facial. Desta forma, as estruturas já existentes nos empreendimentos passam a contribuir com a rede municipal de vigilância e com o compartilhamento de informações junto à CSI.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a ampliação da rede fortalece o trabalho desenvolvido pelas equipes. “Quanto mais pontos conseguirmos integrar à CSI, maior será nossa capacidade de acompanhar situações suspeitas e fornecer informações que auxiliem o trabalho operacional da Guarda Civil Municipal (GCM). É uma parceria importante entre o poder público, os condomínios e as empresas para ampliar a proteção em diferentes regiões da cidade”, afirmou.

Além do trabalho de monitoramento, a GCM mantém rondas preventivas e ostensivas diariamente em diferentes regiões de Suzano. Nesta segunda-feira (14/09), por exemplo, uma equipe da Patrulha Maria da Penha (PMP), durante passagem pela região central, prendeu um homem suspeito de furtar uma loja de cosméticos localizada na rua Portugal Freixo. Durante a ocorrência, os agentes recuperaram seis produtos avaliados em mais de R$ 600. Após a abordagem, também foi identificado que o suspeito estaria envolvido em outros furtos praticados, em mais de uma ocasião, contra uma loja de conveniência localizada na região central.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que o uso da tecnologia aliado à atuação dos agentes amplia a estrutura de segurança oferecida à população. “Temos investido para que Suzano avance cada vez mais no uso da tecnologia em favor da segurança. O ‘Smart Suzano Vigilância’ soma a estrutura da Prefeitura à colaboração de condomínios e empresas, aumentando nossa capacidade de monitoramento e dando ainda mais suporte ao trabalho diário da nossa GCM. É uma união de esforços para tornar nossa cidade cada vez mais segura”, declarou.