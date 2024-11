Escritor de Ferraz disponibiliza para atender lei que inclui filmes nacionais na grade escolar

O escritor Marcelo Barbosa, apresentou para a Diretoria de Ensino de Suzano, o projeto das produções culturais aprovadas na Lei Paulo Gustavo de Ferraz de Vasconcelos, no segmento de audiovisual, para atender a Lei nº 13.006, de 2014, que inclui filmes nacionais dentro dos currículos das escolas públicas brasileiras. A produção do escritor ferrazense, inclui os documentários: “Escritor da Própria Vida”, para o público-alvo dos Anos Finais do Ensino Fundamental, e “Favela no divã”, para alunos do Ensino Médio. A reunião aconteceu na quinta-feira, dia 14, onde na oportunidade, Barbosa encontrou o também professor e escritor, Poeta Seu Zé.

Nas próximas semanas, Marcelo Barbosa vai disponibilizar em um link os filmes e formulários de pesquisa para apreciação. “Tendo o fomento da Lei Paulo Gustavo para produção cinematográfica, o meu projeto pretende oferecer um produto que possa além de atender a obrigatoriedade de projeções nacionais até o nono ano, ofertar um produto de qualidade e reflexão crítica que trata de uma realidade de todos os alunos do município e do país”, pontou Marcelo Barbosa.

A Lei nº 13.006, de 26 de junho de 2014, determina que as escolas de educação básica do Brasil exibam filmes de produção nacional por, no mínimo, duas horas mensais. A lei foi criada com o objetivo de incentivar a formação de um público mais interessado pelo cinema brasileiro e é um avanço no que diz respeito ao reconhecimento do valor artístico e cultural da arte cinematográfica brasileira para a educação do país