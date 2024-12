Escritor Marcelo Barbosa faz pré-estreia do longa-metragem 'Favela no Divã'

O escritor Marcelo Barbosa fará nesta terça-feira (17/12), às 21 horas, no formato online, a pré-estreia do seu primeiro longa-metragem “Favela no Divã”, inspirado na trilogia com o mesmo nome, que conta a sua história como morador de uma das principais favelas de São Paulo. O filme dá vida à narrativa que mescla autobiografia e ficção, e traz à tona os desafios de viver de perto com a violência, criminalidade e falta de oportunidades, e como os personagens reais desse ambiente social enfrentam as dificuldades.

Para acompanhar a live que vai acontecer pelo Canal do Youtube “Escritor Marcelo Barbosa”, os interessados devem se inscrever pelo link https://forms.gle/Fowhfo4882LF5opx9

Segundo Marcelo Barbosa, o filme é bem mais do que uma autobiografia: “Com a inspiração no projeto literário, a obra de audiovisual vai explorar dilemas, questionamentos e desafios de quem vive na favela, apresentando ainda diversas visões sobre o que é morar no local”, pontuou.

Bastidores que trazem histórias de superação

Entre o planejamento e pós-produção, o filme “Favela no divã” levou 11 meses para ficar pronto. Alguns dos locais de gravação ocorreram na favela de Heliópolis - onde o escritor cresceu e se inspirou para escrever a trilogia Favela no divã, na Ocupação Jardim Vista Alegre, em Cidade Tiradentes, e “Favela dos Sonhos” e “Cidade de Deus”, em Ferraz de Vasconcelos.

No total, foram 13 horas de gravação, com cenários reais e depoimentos tocantes, que mostram como sonhos podem sobreviver, mesmo nos ambientes mais desafiadores, que é uma favela.

Entre entrevistados e figurantes, participaram 22 pessoas na gravação do longa-metragem. “Cada personagem do filme, com sua força e determinação, reflete a luta de milhões de pessoas que buscam não apenas sobreviver, mas também conquistar uma vida digna”, destaca o escritor.

O produtor executivo e diretor do documentário Favela no divã, Weberton Morais, da WSM Produções, destacou o quanto o filme vai surpreender o telespectador. “Desde a concepção do documentário, até a captação das imagens e edição, nos emocionamos com tudo o que vivenciamos em cada ambiente por onde passamos. Comunidades com pouca ou nenhuma estrutura e até mesmo algumas que se tornaram referência, mas ainda demonstram a necessidade do investimento em políticas públicas para mudar a realidade e a história de crianças, jovens e adultos que vivem nesses locais. Mais do que a história de vida do escritor Marcelo Barbosa, o documentário ‘Favela do Divã’ é um convite à reflexão para toda a sociedade.”

Inspiração às crianças e jovens em situação de vulnerabilidade

Financiado pela Lei Paulo Gustavo de Ferraz de Vasconcelos, com apoio do Governo do Brasil, Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos e a Secretaria de Cultura e Turismo, o projeto contou ainda com a parceria e realização da WSM Produções.

O filme “Favela no Divã” foi estruturado para que as escolas públicas e privadas cumpram a Lei nº 13.006, de 2014, que inclui filmes nacionais dentro dos currículos escolares. O público-alvo do trabalho de audiovisual são os alunos do Ensino Médio.

O escritor Marcelo Barbosa, disponibilizará o conteúdo gratuitamente para as Diretorias Regionais de Ensino.