Escritor Sacolinha chega ao 14º livro com vigor literário e intelectual

Será que nós ainda sabemos ouvir? Ou estamos muito mais preocupados em gritar sobre as nossas próprias ideias? - Pêsames + Parabéns: Crônicas leves, mas nem tanto, do autor Sacolinha, é um livro provocante e ao mesmo tempo suave, que traz alívio em meio à sociedade caótica em que vivemos.

Em 2019, Sacolinha publicou “Dente-de-leão: a sustentável leveza de ser” que trata de diversos assuntos de uma forma leve. O livro traz ainda assuntos que versam sobre um estilo de vida mais saudável, equilibrando corpo e mente. Após boa aceitação da obra que foi adotada pela Prefeitura de SP, o autor resolveu criar uma espécie de trilogia. Nessa ideia nasceu o segundo volume “Onde estavam meus olhos? - Ainda sobre leveza” que obteve o mesmo êxito.

E agora será lançado o terceiro volume da trilogia. Nesse novo livro o autor dá sequência às ideias iniciadas no primeiro e no segundo volumes da trilogia. Além dos novos assuntos como “Empreendedorismo” e “Evolução pessoal” as crônicas desse “- Pêsames + Parabéns” vêm com um olhar mais potente, provocador e desafiador.

Com a pandemia do corona vírus se acentuou no Brasil a procura por uma melhor saúde individual, sendo a imunidade alta o principal objetivo. Também aumentou a procura por uma educação financeira que esteja ao alcance de todos, uma vez que a pandemia pegou muita gente desprevenida financeiramente. “- Pêsames + Parabéns” se propõe a contribuir para que estas pessoas encontrem meios de atingir o que procuram.

Apesar de fazer parte de uma trilogia, os livros podem ser lidos de forma independente e fora da sequência.

“Não é obrigatório ler o primeiro volume para entender o 2º. Se quiser ler apenas o 3º, por exemplo, o leitor terá toda a dimensão da trilogia e não ficará com a sensação de que precisa completar a leitura.” Afirma o autor.

Composta por 15 crônicas, a obra encanta com uma visão de mundo que vai de fortes críticas à forma de como temos nos alimentado, até a questão da romantização do empreendedorismo na periferia. - Pêsames + Parabéns é também uma obra repleta de frases e trechos marcantes para destacar e reproduzir:

“Poxa, como é possível? Em poucos minutos alcançamos julgar e opinar sobre o outro e, em uma vida inteira, não conseguimos sequer ter ideia de quem somos.”

Um livro escrito por um romancista, contista e cronista experiente, mas, acima de tudo, por alguém que sabe ouvir. Perfeito para desacelerar, refletir e se impactar.

“A vida não precisa ser uma corrida eterna em busca de um Carnaval; E quem sabe, em vez de esperar pelo próximo Carnaval, possamos aprender a festejar a vida, sempre que possível, pois ela, por si só, já é uma grande festa, um grande milagre.”

Outras informações e aquisição do livro podem ser feitas diretamente pelo whatsapp (11) 99526-3561 ou pelo e-mail: contato@escritorsacolinha.com



SOBRE O AUTOR

Escritor Sacolinha é formado em Letras. Autor de romances, livros de contos, crônicas e infantis. Em sua trajetória já esteve em programas de televisão como Jô, Provocações, Metrópolis e Manos e Minas. Ganhou vários prêmios por seus livros e seus projetos. Desenvolve ainda uma palestra por semana nas escolas públicas do estado de São Paulo.