Especialista em segurança dá dicas para proteger o veículo

O especialista em segurança, apresentador de TV e colunista do DS, Jorge Lordello, deu dicas, em entrevista ao DS, sobre como prevenir roubo de veículos.

Segundo explicou na entrevista, o Brasil tem uma média anual de 360 mil roubos anuais. “São muitas ocorrências, esse é um problema crônico do Brasil e que é difícil de resolver”, explica.

Ele afirma que para inibir isso, é necessário utilizar de métodos que inibam o furto. Ele cita como o principal a trava de câmbio.

“Os mais interessantes, robustos, são as travas de câmbios. Você compra ela e leva para alguém instalar. Então, quando você parar, seja na rua ou mesmo em um estacionamento de shopping, onde pode ter a subtração, você coloca essa trava, que é um dificultador”, explica.

Lordello também fala dos alarmes, que são os sistemas mais utilizados pela população, principalmente pelo custo, que geralmente é mais baixo, principalmente comparado à trava de câmbio.

“A maioria dos alarmes dos carros populares, os criminosos estão preparados para desarmar. Não é um equipamento que vai te trazer um alto nível de segurança”, diz.

Lordello também fala do uso de rastreadores, que são ótimos para bloquear o carro e impedir que o ladrão leve o veículo, mas o especialista faz um alerta.

“Os rastreadores vão impedir a ação do assaltante, e caso ele ainda consiga sair com o carro, você é avisa por um aplicativo e consegue ver a localização dele. Porém, muitos ladrões hoje tem um equipamento chamado ‘capetinha’ que bloqueia o sinal do rastreador e assim o carro não pode mais ser localizado”.

Por fim, Lordello fala do seguro de automóvel, que atualmente é um serviço muito útil, porém caro.

“A pessoa precisa ver o que cabe no bolso, mas o uso da trava de câmbio é muito útil, muito segura e mais em conta comparado ao seguro de carro”