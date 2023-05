Estação Ferraz de Vasconcelos da CPTM recebe ação do Procon nesta sexta-feira (05)

Para quem estiver passando pela Estação Ferraz de Vasconcelos, da Linha 11-Coral, nesta sexta-feira (05/05) poderá aproveitar uma ação que vai dar orientações sobre relações de consumo e os cuidados neste período de compras de presentes para homenagem ao Dia das Mães que está chegando.

Das 10h às 16h, agentes da unidade do Procon de Ferraz de Vasconcelos realizam atendimento no saguão da estação com orientações sobre relações de consumo, com foco na movimentação intensa do comércio nos próximos dias com a comemoração do Dia da Mães, uma das datas mais importantes do varejo.

A equipe vai orientar a fazer cotação do preços, avaliando o melhor lugar na relação qualidade e valor do produto a ser adquirido; alertar para os cuidados na hora de efetuar pagamento, seja via Pix, cartão de crédito ou dinheiro, bem como para as promoções e ofertas anunciadas sejam cumpridas pelos comerciantes.

Neste período de compras, os agentes também vão alertar o consumo exagerado e desnecessário para evitar o endividamento a longo prazo. Outra detalhe importante que será lembrado é para sempre solicitar a nota fiscal do item, o que ajuda a evitar a sonegação e também no momento de uma eventual necessidade de troca.

Além disso, serão oferecidos serviços, como desbloqueio de nota fiscal paulista, e formalização de reclamações que tenham relação com o consumo (bancos, operadoras de celulares, planos de saúde) e ainda casos de urgência com serviços essenciais, como fornecimento de energia elétrica e água.