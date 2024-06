Estação Ferraz de Vasconcelos da CPTM terá escada rolante interditada a partir de domingo

A Estação Ferraz de Vasconcelos, que atende a Linha 11-Coral da CPTM, terá uma das suas escadas rolantes interditada entre os dias 02 de junho, às 22h, e 06 de junho às 04h para a realização de manutenção preventiva obrigatória nas placas do piso do equipamento.

Localizada no acesso norte, a escada rolante 5 ficará cercada de tapumes e haverá comunicação visual neste período para garantir a segurança dos passageiros, que poderão usar a escada fixa ou o elevador. Além disso, os colaboradores da estação estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em quase 1.700 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.