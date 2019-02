Estação Ferraz de Vasconcelos terá testes gratuitos de HIV e Sífilis

Os passageiros da Linha 11-Coral poderão realizar testes de HIV e Sífilis gratuitamente nesta sexta-feira (1°) na Estação Ferraz de Vasconcelos. A ação integra a campanha municipal de carnaval ‘Fique Sabendo” e acontecerá das 17 horas à meia-noite.

A Sífilis é uma infecção bacteriana que pode ser curada, enquanto o HIV não tem cura, mas o tratamento, por meio de medicamentos, pode reduzir a progressão da doença. Ambas são transmitidas, geralmente, pelo contato sexual.

Segundo dados do Boletim Epidemiológico, divulgado pelo Ministério da Saúde, no Brasil, entre 2010 e 2018, foram notificados mais de 479 mil casos de Sífilis adquirida (que ocorre em adultos). No caso do HIV, entre 2007 e 2018, foram notificados mais de 247 mil casos.

A ação é uma iniciativa da Vigilância em Saúde de Ferraz de Vasconcelos e conta com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção da saúde e bem-estar dos usuários.

Serviço:

Campanha Municipal de Carnaval Fique Sabendo

Local: Estação Ferraz de Vasconcelos (Linha 11-Coral)

Data: sexta-feira (1/3)

Horário: das 17h à meia-noite