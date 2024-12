Estado anuncia obras do Tietê e de saneamento básico em Suzano e região

As cidades de Suzano e Itaquá, no Alto Tietê, vão receber investimentos no saneamento básico nos próximos meses.

O governador Tarcísio de Freitas e o CEO da Sabesp, Carlos Piani, anunciaram nesta sexta-feira (6), no Parque Novo Mundo, o maior pacote de investimentos simultâneos já realizado pela companhia, líder em saneamento básico no Brasil. Serão destinados R$ 15 bilhões a obras de saneamento, beneficiando diretamente quase 8 milhões de pessoas.

“Encaramos o projeto de universalização com entusiasmo. O dia de hoje é histórico porque representa o primeiro passo dessa jornada. A gente está anunciando a jornada de investimentos do ano que vem, a maior da história da empresa. Um prenúncio do que vai vir aí em termos de realizações daqui pra frente. O que vai nos permitir explorar também oportunidades como a geração de energia a partir do lodo, a geração do biometano, o que vai colocar a Sabesp em uma vanguarda internacional. A transformação social, na área da saúde, é muito relevante”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Para o CEO da Sabesp, Carlos Piani, esse investimento representa o compromisso da Sabesp com o oferecimento de um serviço de qualidade para a população paulista. “Nosso foco é a universalização e pra isso as obras ligadas ao IntegraTietê são prioridade, em especial as de expansão das estações de tratamento de esgoto”, afirmou.

As obras do IntegraTietê visam avançar significativamente na coleta e tratamento de esgoto, contribuindo para a revitalização do Rio Tietê e seus afluentes. Este programa engloba a construção de 850 km de coletores tronco e interceptores, 550 km de redes coletoras de esgoto e a ampliação e modernização de estações de tratamento como as ETEs ABC, São Miguel Paulista, Parque Novo Mundo e Barueri. Também estão previstas novas estações em Guarulhos, Caieiras e Perus, fortalecendo a capacidade de tratamento e garantindo maior eficiência e sustentabilidade.

A primeira fase das obras, com conclusão prevista até dezembro de 2026, conectará 1,5 milhão de imóveis à rede de saneamento, beneficiando diretamente mais de 5 milhões de pessoas em diversos municípios da Região Metropolitana de São Paulo, como a Capital, Guarulhos, Barueri, Suzano, Itaquaquecetuba, São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema e outros.