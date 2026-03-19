Estado vê desafio das DDMs 24 h e cria salas para atendimentos nas delegacias

O atendimento a mulheres vítimas de violência no Alto Tietê conta com oito Salas DDM instaladas em delegacias da região. As estruturas funcionam na área da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes e estão localizadas nas cidades de Suzano, Poá, Biritiba, Ferraz, Salesópolis, Guararema e Itaquá, além da Central de Polícia Judiciária de Mogi.

Nas salas, as vítimas são atendidas por videoconferência por equipes da DDM Online, garantindo acolhimento e registro de ocorrências de forma ininterrupta, conforme previsto na Lei Federal nº 14.541/23.

Em Suzano, embora a DDM funcione em horário comercial, o município conta com a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal atuando 24 horas no acompanhamento e na proteção de mulheres que possuem medidas protetivas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), São Paulo possui atualmente 143 Delegacias de Defesa da Mulher. Desse total, apenas 18 funcionam em regime de plantão 24 horas, sendo dez no interior, sete na capital e uma na região metropolitana.

Para ampliar o acesso ao atendimento, o governo estadual também implantou Salas DDM em delegacias comuns. Desde 2023, foram 111 novas estruturas, fazendo com que o estado passe a contar com 173 salas.

Além da ampliação da rede de atendimento, o governo estadual afirma que tem adotado outras medidas de enfrentamento à violência contra a mulher. Entre elas estão operações policiais que resultaram em mais de 2 mil prisões de agressores nos últimos três meses por crimes relacionados à violência contra mulheres.

Outra ferramenta utilizada é o aplicativo SP Mulher Segura, que conecta vítimas em situação de risco diretamente à polícia. A plataforma conta com mais de 51 mil usuárias e já registrou cerca de 12 mil acionamentos de botão do pânico, com envio imediato de equipes policiais.

Entre as ações implementadas também estão a Cabine Lilás, presente em unidades do Copom da Polícia Militar. Desde março de 2023, o serviço já realizou mais de 25 mil atendimentos e resultou em 120 prisões em flagrante por descumprimento de medidas protetivas.

A estratégia de enfrentamento inclui ainda a criação das Casas da Mulher Paulista, com 20 unidades já inauguradas e outras 13 em construção. O estado também mantém o auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica, que atualmente beneficia cerca de 4 mil mulheres em 582 municípios.

Outra iniciativa é o movimento SP Por Todas, criado para dar visibilidade à rede de proteção às mulheres. Também faz parte das ações o Protocolo Não Se Cale, que já registrou mais de 147 mil inscrições para capacitação de profissionais e conta com mais de 100 mil concluintes em áreas como bares, restaurantes, eventos e serviços.