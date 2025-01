Estudantes protestam contra o aumento da passagem em Itaquá

Estudantes se reuniram para protestar contra o aumento da passagem em Itaquaquecetuba, nesta terça-feira (14). O ato começou na Praça Padre João Álvares, no Centro, às 14h30. Na sequência, os manifestantes fizeram uma caminhada até a Prefeitura.

Após a caminhada, os estudantes entregaram uma carta das entidades onde solicitaram uma reunião com o prefeito, Eduardo Boigues (PL). Os manifestantes também recolheram assinaturas para um abaixo-assinado pelo passe livre estudantil.

O ato foi organizado pelo Movimento Rebele-se, Movimento Correnteza e pela Associação Regional de Estudantes Secundaristas do Alto Tietê (Ares).

Reajuste

O reajuste foi divulgado em dezembro do ano passado pela Prefeitura de Itaquá e entrou em vigor no dia 1° de janeiro de 2025. De R$ 5,10 para R$ 5,80 pelo Viaja Fácil (cartão de transporte), de R$ 5,30 para R$ 6 em dinheiro, de 6,30 para R$ 6,80 no vale-transporte e de R$ 2,55 para R$ 2,90 na modalidade estudante. A gratuidade continua garantida para idosos e pessoas com deficiência, segundo informações divulgadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

O reajuste, segundo a concessionária, busca manter seu equilíbrio econômico-financeiro levando em consideração a variação dos preços dos insumos, do salário e gratificação aos motoristas, convenção coletiva, variação no preço do combustível e variação dos índices de preço ao consumidor.

A Prefeitura informou que a “administração municipal segue com o compromisso de cobrar qualidade por parte da concessionária no serviço prestado a fim de oferecer transporte público seguro e com tarifa justa para a população”.