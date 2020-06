Estudo internacional: ONG de Mogi ‘Soul Bilíngue’ abre inscrições para São Paulo e Rio

A Soul Bilíngue está com inscrições abertas até 15 de junho para jovens de 18 a 26 anos interessados em participar do seu programa em que aprovados fazem imersão no inglês, se conectam com americanos e brasileiros ao redor do mundo, participam de desafios e ainda disputam bolsas de estudo internacionais. Só em 2019, a organização social concedeu 10 bolsas de estudo internacionais para jovens da zona leste de São Paulo, que estudaram por um mês em países como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra e África do Sul.

Dada a pandemia de Covid-19, o programa será 100% online e, dessa vez, com oportunidades também para jovens do Rio de Janeiro.

Moradores de São Paulo e Rio podem inscrever-se, exclusivamente pelo site www.soulbilingue.com, mediante preenchimento de formulário online e pagamento de taxa social de R$ 25. Pessoas com 17 anos podem se inscrever desde que atinjam a maioridade até 21 de julho de 2020, data de início do programa.

Para inscrever-se, o candidato precisa ter feito o ensino médio em escola pública estadual, não ter feito intercâmbio internacional e ter renda familiar por pessoa da família de até R$ 2.090,00, o equivalente a dois salários mínimos.

O processo seletivo também será online e tem várias fases, como análise de perfil, avaliação socioeconômica, além de testes de nivelamento de inglês – lembrando que não é necessário ter conhecimento avançado do idioma para participar.

BOLSAS INTERNACIONAIS

Sendo aprovados, os estudantes permanecem no programa por seis meses, disputando bolsas de estudo. As bolsas são concedidas aos melhores colocados do ranking de pontuação composto pelo desempenho individual ou coletivo dos alunos. Dentre os desafios estão avaliações de inglês oral e escrita (de acordo com o nível inicial de conhecimento), mentorias com estrangeiros e brasileiros que moram no exterior, desafios em grupo, dinâmicas, desafios de captação de recursos para a organização social, como venda de produtos.

É de responsabilidade da Soul Bilíngue arcar com os custos de hospedagem, escola, seguro viagem e fazer as orientações pré-embarque aos ganhadores das bolsas de estudo. O passaporte, visto (se necessário) e o recurso para alimentação e lazer no exterior é de responsabilidade do estudante. Já no caso da passagem aérea, a Soul Bilíngue se responsabiliza em ajudar os jovens ganhadores a levantarem o recurso por meio de campanhas de arrecadação online e outras atividades.

Histórico

A Soul Bilíngue é uma organização que nasceu no primeiro semestre de 2018 para abrir as portas do mundo para jovens de baixa renda, com imersão no inglês, conexões internacionais, desenvolvimento pessoal e bolsas de estudo no exterior. A ONG fica em Mogi das Cruzes, zona leste de São Paulo, tem mais de 80 voluntários ao redor do mundo e já capacitou pelo menos 300 pessoas, vindas de escolas públicas.

Serviço

Inscrições Soul Bilíngue 2º semestre de 2020

Período: de 5 a 15 de junho

Forma: exclusivamente pelo site www.soulbilingue.com

Público-alvo: Estudantes ou ex-alunos de escolas públicas com idade entre 18 e 26 anos que moram nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro

Taxa social de inscrição: R$ 25

Custo do programa: gratuito