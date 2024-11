Evento capixaba voltado ao Terceiro Setor chega ao Alto Tietê

A instituição sem fins lucrativos Rede Pocante, fundada em Vitória (ES), traz para o estado de São Paulo e o Alto Tietê a 1ª edição do Café, Projetos e Terceiro Setor. O evento, voltado a entidades sociais, empresas e outros interessados da região, será na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro, das 8h30 às 12 horas no Pipa Hub, em Mogi das Cruzes. As inscrições são gratuitas, por meio do formulário no link https://forms.gle/eKUKeL51AFvBtkpC8

“Depois de vivenciar 17 edições na Grande Vitória, sinto que trazemos uma grande bagagem de aprendizado e conteúdos para a região do Alto Tietê. Além disso, temos a intenção de criar uma comunidade focada no ecossistema de impacto, que conecte iniciativas, empresas e o poder público, gerando ações compartilhadas e prosperidade para a nossa região”, afirma Ariane Perez, coordenadora local do evento e representante da instituição.

Segundo os organizadores, o objetivo é fomentar a capacitação para profissionais e instituições ligadas ao Terceiro Setor. Tem também um forte apelo de conexão, sendo um espaço para trocas, aprendizados e criação de novas iniciativas e projetos conjuntos. A Rede Pocante tem como princípio tornar as instituições mais autônomas, autênticas e resilientes.

Na Região do Alto Tietê, a rede é parceira da startup Soulcial e do Sincomércio. “Um dos objetivos da Soulcial é fortalecer o terceiro setor na região, por isso, temos investido em capacitações e contribuído ativamente para a profissionalização das entidades sociais. A Rede Pocante é uma parceira que traz uma bagagem importante na área e vem agregar com conhecimento e conexões”, diz a co-CEO da Soulcial Juliana Bertin.