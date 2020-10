Ex-vereador de Poá, Ramon Ruiz morre aos 80 anos

O ex-vereador de Poá, Ramon Ruiz Lopes Filho, morreu aos 80 anos na madrugada desta terça-feira (6). Ele estava internado após sofrer uma queda, há pelo menos um mês, e ter atingido a coluna. O velório será realizado daqui a pouco, às 10h30, no Cemitério de Poá.

Ramon Ruiz foi vereador por 28 anos seguidos até 2000, quando sofreu um AVC. Deixou o cargo de parlamentar, é advogado e também jornalista há 53 anos. Trabalhou na Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, Última Hora, Notícias Populares, TV Bandeirantes, Cultura e participou da produção do programa O Homem do Sapato Branco. Na região atuou no Diário de Suzano e Diário de Mogi. É procurador do Estado aposentado, viúvo, pai de três filhas e avô de duas netas.

De acordo com amigos próximos do ex-vereador, Ramon teria caído e atingido a coluna há pelo menos um mês. Sem poder caminhar, ficou internado e morreu na madrugada desta terça-feira.

O velório vai durar apenas 30 minutos no Cemitério de Poá. O sepultamento está previsto para às 11 horas.