Exposição 'Grafias da Dança' terá performance ao vivo no hall da Prefeitura de Mogi

A exposição Grafias da Dança, com fotografias de Renatto Nomura, oferece uma experiência imersiva para os visitantes de Mogi das Cruzes. O destaque fica para o dia 30 de outubro, quando uma performance ao vivo acontecerá às 14h, envolvendo as obras expostas no hall da Prefeitura. A ação promete trazer ainda mais vida às fotos que capturam bailarinas e bailarinos em movimento pelas ruas da cidade.

Essa interação única entre fotografia e dança é uma oportunidade de ver Mogi das Cruzes com outros olhos, explorando a relação entre o corpo, a cidade e a luz. Após o dia 30, a exposição seguirá para o CAED em Cézar de Souza, estendendo sua jornada pelos bairros da cidade.

Serviço:

• O quê: Exposição Grafias da Dança com performance ao vivo

• Quando: 21 a 30 de outubro, das 8h às 17h (performance ao vivo no dia 30 às 14h)

• Onde: Galeria Wanda Coelho Barbieri, Hall da Prefeitura de Mogi das Cruzes

• Entrada: Gratuita

• Classificação: Livre