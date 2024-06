Falha no sistema de energia afeta circulação de trens na Linha 12-Safira

Passageiros da Linha 12 - Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), enfrentaram transtornos na tarde desta quarta-feira (19). Segundo informações no site da companhia, um problema no sistema de energia fez com que a linha operasse parcialmente. Neste momento, os trens estão circulando entre as estações Engenheiro Manoel Feio e Calmon Viana.

Imagens encaminhadas ao DS mostram as plataformas da Estação Calmon Viana, em Poá, completamente lotadas. De acordo com a CPTM, entre as estações Aracaré e Calmon Viana, desde as 18h35 desta quarta-feira, devido a uma falha na rede aérea no trecho. A equipe de manutenção atua no local para normalizar a circulação. Desde às 20 horas, os trens voltaram a circular entre as estações Engenheiro Manoel Feio e Aracaré, após o seccionamento da Rede Aérea no trecho.

Ainda de acordo com a CPTM, os passageiros estão sendo orientados a seguirem viagem também pelas linhas 11-Coral. Além disso, a companhia solicitou ônibus do Sistema Paese para atender o trecho entre as estações Manoel Feio e Calmon Viana.

A companhia disse que lamenta os transtornos causado aos passageiros.