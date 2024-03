Felipe Ruffino e banda animará a primeira noite do Sexta Pride na Zona Leste de São Paulo

Os amantes da música e da diversidade têm um encontro marcado na primeira noite do Sexta Pride, um evento vibrante e inclusivo que promete agitar a Zona Leste de São Paulo. O destaque da noite será a apresentação de Felipe Ruffino e sua banda, que prometem envolver o público com seu talento musical e energia contagiante.

O evento está programado para começar às 20h e será destinado ao público gay, proporcionando uma atmosfera de celebração e orgulho. Os grupos de pagode, incluindo participações especiais do Cantor KAKO, Dogge e Bea, prometem manter o ritmo animado durante toda a noite, trazendo alegria e diversão para todos os presentes.

Nos intervalos, o DJ e ex-participante do reality show "De Férias com o Ex" vai garantir que a festa continue com muita animação e música para todos os gostos.

"Estou muito animado para fazer parte desse evento incrível e levar minha música para celebrar a diversidade e o orgulho da comunidade LGBTQIA+. Será uma noite inesquecível!", conta Felipe Ruffino.

O local escolhido para sediar esse evento memorável é o Marina Bar, situado na Rua Marina Crespi, na Mooca, proporcionando uma atmosfera acolhedora e descontraída para os participantes.

O Sexta Pride promete ser uma noite inesquecível, repleta de música, dança e celebração da diversidade. Não perca essa oportunidade de fazer parte desse momento especial!