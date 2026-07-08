Feriado da Revolução Constitucionalista altera funcionamento dos serviços públicos em Poá

A cidade de Poá terá alteração no funcionamento dos serviços públicos municipais durante o feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado em 9 de julho, e no dia seguinte, 10 de julho, considerado ponto facultativo conforme o Decreto nº 8.847/2026.

Apesar do fechamento das repartições públicas nesses dois dias, a Prefeitura garantirá a manutenção dos serviços considerados essenciais, como saúde, segurança, limpeza urbana e outros atendimentos indispensáveis à população. As atividades administrativas serão retomadas normalmente na próxima segunda-feira, dia 13 de julho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) seguirá operando 24 horas e poderá ser acionado pelo telefone 192 em casos de acidentes, emergências clínicas e demais ocorrências que demandem atendimento pré-hospitalar. Além disso, o Pronto Atendimento Municipal Doutor Guido Guida continuará recebendo pacientes sem qualquer interrupção. A unidade, localizada na Rua Barão de Juparanã, nº 43, permanecerá aberta durante todo o feriado, funcionando 24 horas por dia para prestar assistência médica à população.

A Guarda Civil Municipal (GCM) também manterá suas equipes em atividade durante todo o feriado estadual e no ponto facultativo. O atendimento ocorrerá em regime de plantão, permitindo que a população acione a corporação sempre que necessário pelos telefones (11) 4634-1666 ou 153. Outro serviço que continuará operando normalmente será a Defesa Civil de Poá. Os moradores poderão solicitar atendimento pelos telefones 199 e (11) 4638-9155.

Os serviços de limpeza urbana também não sofrerão alterações durante o feriado. As equipes responsáveis pela coleta de lixo manterão o cronograma habitual em todos os bairros do município.

O Velório e o Cemitério da Paz, localizados na Rua João Pekny, nº 430, no Jardim Itamarati, funcionarão normalmente durante o feriado estadual. O atendimento será realizado das 8h às 17h, oferecendo toda a estrutura necessária às famílias que precisarem utilizar os serviços nesse período.