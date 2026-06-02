Feriado de Corpus Christi deve movimentar mais de 1,5 milhão de veículos nas rodovias

A Concessionária Novo Litoral (CNL) dará início, na próxima quarta-feira (3), ao Plano Operacional Especial (POE) para o feriado prolongado de Corpus Christi. A operação seguirá até a segunda-feira (8), abrangendo todo o trecho sob concessão e contará com reforço de equipes, viaturas, monitoramento e atendimento aos usuários para garantir mais segurança, conforto e fluidez durante o período de maior movimentação nas rodovias.

A expectativa é de que aproximadamente 1,5 milhão de veículos circulem pelas rodovias administradas pela concessionária ao longo dos seis dias de operação. A previsão contempla os principais corredores que conectam o Alto Tietê, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, destinos tradicionalmente procurados durante os feriados prolongados.

Veja a previsão de tráfego por trecho durante o feriado:

SP-088 (Arujá) – cerca de 473 mil veículos;

SP-098 (Mogi-Bertioga) – cerca de 274 veículos;

SP-055 (Santos a Bertioga) – cerca de 317.084 veículos;

SP-055 (Praia Grande a Miracatu) – cerca de 468.631 veículos;

Total aproximado: 1,5 milhão de veículos.

Segundo o gerente de Operações da CNL, Kaio Nascimento, o planejamento foi elaborado para atender o aumento significativo do fluxo esperado para o período. “Estamos mobilizando equipes e recursos extras em pontos estratégicos da malha viária para garantir respostas rápidas às ocorrências e proporcionar mais segurança aos usuários. O trabalho integrado com a Polícia Militar Rodoviária, Artesp e demais órgãos permite acompanhar em tempo real as condições de tráfego e adotar medidas operacionais sempre que necessário para manter a fluidez e preservar a segurança viária”, destaca.

Reforço operacional

Durante toda a operação, o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária realizará monitoramento contínuo das rodovias com equipes e viaturas operacionais, além do reforço nos atendimentos prestados pelas oito bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), localizadas em Arujá, Mogi das Cruzes, Bertioga, Santos, Praia Grande, Itanhaém, Itariri e Pedro de Toledo.

Também serão utilizados Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) fixos e móveis para orientar os motoristas sobre as condições de tráfego e segurança ao longo do percurso.

Entre as ações previstas estão o monitoramento intensificado de pontos com maior concentração de veículos, acompanhamento de formação de filas, sinalização operacional preventiva e posicionamento estratégico de recursos para agilizar o atendimento aos usuários.

Operação reversível

Caso haja necessidade, poderá ser implantada operação reversível em trechos estratégicos, como a Mogi-Bertioga/SP-098, para ampliar a capacidade de escoamento de veículos em direção ao litoral.

Na região da Riviera de São Lourenço, em Bertioga, entre os quilômetros 214 e 211,8 da Rodovia Manoel Hipólito do Rego (Rio-Santos/SP-055), equipes operacionais permanecerão de prontidão para adoção de medidas que favoreçam a fluidez do tráfego nos momentos de maior movimento.

Já na região de Praia Grande, entre a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega/SP-055 e a Via Expressa Sul, haverá reforço no monitoramento e acompanhamento das condições de circulação, especialmente nos períodos de maior demanda. Mais de 100 km da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega são administrados pela CNL.

Monitoramento meteorológico na Mogi-Bertioga

Na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga/SP-098), a concessionária mantém monitoramento permanente das condições climáticas por meio de pluviômetros instalados ao longo do trecho.

Os equipamentos são conectados diretamente ao Centro de Controle Operacional (CCO) e permitem o acompanhamento em tempo real dos índices de chuva, subsidiando a tomada de decisões operacionais para garantir a segurança dos usuários.

Em caso de ocorrência de chuvas intensas ou situações que possam comprometer a circulação segura dos veículos, medidas preventivas poderão ser adotadas em conjunto com os órgãos competentes.

Suspensão de obras e restrições operacionais

Para minimizar impactos no tráfego durante os períodos de maior movimentação, a concessionária suspenderá as obras programadas nas rodovias na quinta-feira (4), saída para o feriado, e no domingo (7), quando é esperado o maior fluxo de retorno.

Também poderão ser aplicadas restrições temporárias à circulação de veículos de carga de grande porte, conforme determinação dos órgãos competentes e avaliação das condições operacionais. As autorizações para trânsito de cargas especiais estarão suspensas entre às 14h da quarta-feira (3) e às 23h59 do domingo (7).

Orientações aos motoristas

Antes de viajar, a CNL orienta os usuários a verificarem as condições do veículo, especialmente pneus, freios, sistema de iluminação e níveis de óleo e água. Também é recomendável que os motoristas planejem seus deslocamentos, respeitem os limites de velocidade, mantenham distância segura do veículo à frente e acompanhem as informações divulgadas pelos canais oficiais da concessionária.

Em caso de necessidade, os usuários podem acionar os serviços de atendimento da CNL por meio do telefone 0800 098 88 55, disponível 24 horas por dia.

Siga Fácil

Os motoristas que utilizam tags para pagamento do pedágio contam com 5% de desconto na tarifa, nas rodovias administradas pela CNL. Além disso, têm acesso ao Desconto de Usuário Frequente (DUF), aplicado a veículos de passeio que passam pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido, dentro do mesmo mês:

• A partir da 11ª passagem, o desconto total chega a 10%

• A partir da 21ª passagem, o desconto total chega a 20%

Outras formas de pagamento

Os motoristas que não utilizam tag podem realizar o pagamento do pedágio eletrônico pelos seguintes canais oficiais:

• Pagamento on-line pelo site www.novolitoral.com.br, com PIX ou cartão de crédito

• Pagamento pelo aplicativo CNL Novo Litoral, com PIX ou cartão de crédito

• Pagamento presencial nos totens das bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com cartão de crédito, débito ou PIX

Para esclarecimento de dúvidas, consulta de débitos ou realização de pagamentos, a CNL disponibiliza seus canais oficiais, incluindo o site www.novolitoral.com.br, aplicativo, bases SAU e o telefone 0800 098 88 55.

Sobre a Concessionária Novo Litoral

A Concessionária Novo Litoral (CNL) tem como propósito entregar uma nova experiência aos usuários das rodovias nas regiões da Baixada Santista, Alto Tietê e Vale do Ribeira. A empresa administra 212 quilômetros de malha rodoviária que interligam 13 municípios paulistas — Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Bertioga, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu — promovendo integração regional, mobilidade e desenvolvimento econômico.

O trecho sob concessão inclui a Rodovia Pedro Eroles (SP-088), entre Arujá e Mogi das Cruzes; a Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), entre Mogi das Cruzes e Bertioga; a Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rego (SP-055), entre Bertioga e Santos; e a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), entre Praia Grande e Miracatu.

Os usuários contam com um serviço robusto de operações disponível 24 horas por dia, com suporte mecânico, guincho, atendimento pré-hospitalar e inspeção de tráfego, garantindo atendimento ágil sempre que necessário. A concessionária também disponibiliza central de atendimento pelo telefone 0800 098 88 55 e totens de teleatendimento instalados nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), por meio dos quais é possível obter informações sobre condições de tráfego, rotas e solicitar apoio na rodovia. Para mais informações, acesse www.novolitoral.com.br.