Mata Atlântica no Alto Tietê equivale a 68 mil campos de futebol

O Alto Tietê possui 52.354 hectares de Mata Atlântica preservada, equivalente a 68,6 mil campos de futebol. Os dados são do Atlas da Mata Atlântica, atualizado em 2024, quando não houve desmatamento em nenhuma cidade.



O monitoramento do estado de conservação da floresta é feito desde 1990 através de uma parceria da SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com execução técnica da Arcplan.



Mogi das Cruzes, com 15.178 hectares, lidera entre as cidades da região. A área equivale a 20 mil campos de futebol. Em seguida está Salesópolis, com 13.552 hectares, cerca de 18 mil campos. Biritiba Mirim tem 10.571 hectares, equivalente a 14 mil campos de futebol.



Santa Isabel tem 5.989 hectares de mata, aproximadamente oito mil campos. Guararema aparece com 2.619 hectares, cerca de três mil campos. Suzano tem números semelhantes, 2.294 hectares, equivalentes a três mil campos.



Arujá registra 1.666 hectares, cerca de dois mil campos. Ferraz tem 272 hectares, equivalente a 353 campos de futebol. Por fim, Itaquaquecetuba tem 213 hectares de Mata Atlântica, cerca de 277 campos.



Por sua vez, Poá não pertence ao Bioma Mata Atlântica, de acordo com a Lei Especial do Bioma (Lei 11.428/2006).



Além de mapear as áreas da Mata Atlântica em seu domínio original, o Atlas calcula as taxas de desmatamento e regeneração da mata nativa. Em 2024, última atualização dos dados, não foi registrado perda de florestas nas cidades da região.



Segundo o SOS Mata Atlântica, apesar da importância para o bem-estar da população e qualidade do ar, parques e áreas urbanas de menor tamanho que possuam a vegetação muito alterada não entram na categoria de Mata do Atlas dos Remanescentes Florestais, que mapeia floresta nativa em estágio primário ou estágio médio/avançado de regeneração com ao menos 3 hectares de área contínua preservada.