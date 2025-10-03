Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/10/2025
Região

Ferraz anuncia alterações temporárias no trânsito durante a 41ª Festa da Uva Fina

03 outubro 2025 - 18h24
Ferraz anuncia alterações temporárias no trânsito durante a 41ª Festa da Uva FinaFerraz anuncia alterações temporárias no trânsito durante a 41ª Festa da Uva Fina - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio do Departamento de Transporte e Mobilidade Urbana, informa que entre os dias 9 e 14 de outubro, das 18h às 4h, haverá alterações temporárias no tráfego em diferentes pontos da cidade. As medidas incluem interdições e desvios, visando garantir maior segurança viária e melhor fluidez do trânsito durante a realização da 41ª Festa da Uva Fina.

Confira as mudanças programadas

Rua Guarda Civil – passará a operar em sentido único para veículos vindos de São Paulo em direção ao centro de Ferraz/Alto Tietê. O desvio ocorrerá na altura da Rua Jânio Quadros, com conversão obrigatória à direita.

Rua Walt Disney – interdição do primeiro quarteirão para instalação da base da Polícia Militar e delimitação da área de segurança.

Avenida Governador Jânio Quadros – sentido Guaianazes/São Paulo permanecerá em mão única, sem alterações.

Ruas José Moreno, Armênia, Sete de Setembro, Gotard Kaesemodel Junior e Avenida Rui Barbosa – interdição total no cruzamento com a Rua Floriano Peixoto. O acesso será permitido apenas a moradores previamente cadastrados.

Rua José Moreno – bloqueio integral em toda a extensão, no cruzamento com a Rua Caetano Rúbio, incluindo a interdição do pontilhão.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, destacou a importância das medidas: “Essas alterações são imprescindíveis para garantir a segurança da população e o ordenamento do tráfego no município. Contamos com a colaboração dos motoristas e moradores da região, que terão suporte das equipes de agentes de trânsito para orientações e monitoramento durante todo o período.”

A administração municipal reforça a necessidade de que os condutores planejem seus trajetos com antecedência, respeitem a sinalização instalada e sigam as orientações dos agentes de trânsito, a fim de minimizar possíveis transtornos.

