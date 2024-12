Ferraz faz balanço das 18 obras em andamento na cidade

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos contabiliza mais de 18 obras em andamento na cidade ao longo de 2024 para beneficiar os moradores de diversos bairros do município. São obras de infraestrutura, drenagem, pavimentação, recapeamento, construção de quadra, praças e urbanização até serviços maiores como a reforma geral no Parque Nosso Recanto; construção de mais um reservatório de amortecimento de cheias no Jardim Castelo e a recuperação de estrutura e finalização das instalações no Centro de Convenções, na Praça dos Trabalhadores, na área central.

Os serviços beneficiam as mais variadas áreas: Saúde, Educação, Meio Ambiente, Esporte, Serviços Urbanos e Transporte e Mobilidade Urbana: “Neste ano, a Secretaria de Obras executou muitas obras e o balanço do ano é extremamente positivo. Ferraz é uma cidade que não para. Sempre temos recapeamento, pavimentação e obra sendo executada em algum lugar do município”, afirmou o secretário de Obras, Antonio Carlos dos Santos, o Carlinhos. O piscinão no Jardim Castelo já está praticamente pronto e vai beneficiar o município, especialmente no período de chuvas previsto para os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Com capacidade para armazenar até 20 milhões de metros cúbicos de água, o reservatório vai ajudar a reduzir a quantidade de água nas imediações do Ginásio Municipal de Esportes Marcílio Guerra, no centro.

Outro destaque é a revitalização, reforma e ampliação da Vila Olímpica que vai ganhar novos equipamentos para a prática de atividades esportivas beneficiando toda a população. Na área de Transporte foi realizada a execução de 10 pontos de ônibus; manutenção e reparos na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Professora Primorosa Jorge do Nascimento; revitalização das quadras do Ginásio Paulão, Vila Jamil, Vila Margarida e Vila Arbame, além da drenagem de bueiros e poço de visita na Vila Jamil. Obras contabiliza ainda construção de quadra de areia e a revitalização da praça Kiwa Iwata; urbanização de viela entre a rua Salvador Camargo e Avenida Dom Pedro II e a execução de drenagem e pavimentação na comunidade do Jacarézinho, bem como reparos, manutenções preventivas e corretivas das escolas municipais. As obras de infraestrutura com recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi) beneficiam várias ruas da cidade somam recursos municipais e do governo estadual.