Ferraz ganha sala de raio-x com capacidade para 200 atendimentos

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos fez duas entregas importantes hoje (05) para beneficiar toda a população no Centro de Especialidades Médicas (CEM): uma nova sala de raio-x totalmente equipada com capacidade para 200 atendimentos por mês e uma sala multidisciplinar para o tratamento de crianças e idosos atendidos pelo setor de neurologia da unidade. Alguns espaços também foram criados como uma área com brinquedos para as crianças aguardarem consultas e exames, além de um fraldário na recepção. A apresentação das novas áreas foi feita pelo secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, que convidou a prefeita Priscila Gambale, vereadores e secretários para prestigiarem as entregas feitas nesta manhã pela Prefeitura de Ferraz.

A sala de raio-x vai dobrar a capacidade de exames no município. Atualmente, a cidade possui já uma sala de raio-x instalada na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila São Paulo. A previsão é que em uma semana, o CEM já comece a realizar os exames nas unidades: “Este é um grande ganho por estar numa região mais centralizada da cidade. Quem ganha é a população”, afirmou o secretário.

A prefeita Priscila Gambale afirmou que a entrega simbolizava um dia histórico: “Com muito amor e carinho estamos dando mais infraestrutura para a saúde, melhorando as instalações e reformando as unidades: “A saúde acontece em nosso município e o trabalho está sendo plantado com qualidade e respeito à nossa população”, declarou.

A apresentação das boas notícias da saúde contou com a presença dos secretários Paula Trevizolli (Educação); Nícolas Ribeiro David (Serviços Urbanos) e Jackson Carlos dos Santos (Governo e Relações Institucionais); além dos vereadores Alexandro Santos Alves Silva (Teteco), Anderson dos Santos (Anderson do Depósito) Selma Francisca dos Santos (Professora Selma); Ewerton Lissa de Souza (Ewerton Inha); José Juca de Araújo Neto (o Juca do São Judas), Válter Costa Fernandes (Valtinho do Som) e Eliex de Souza (Eliel Fox), além de funcionários da saúde e também do CEM.