Ferraz lança Semana do Meio Ambiente 2024

A programação da Semana do Meio Ambiente foi lançada oficialmente nesta segunda-feira (3) pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. A comunidade ferrazense vai acompanhar ações e atividades voltadas ao tema durante essa semana. A cerimônia de abertura ocorreu no Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola, e contou com a presença da prefeita Priscila Gambale.

Gratuita e destinada para todas as idades, a ação é gerenciada pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal e vai explorar diversas iniciativas, como a caminhada ecológica, feira de adoção de animais, exposição de fotos, passeio nas dependências do local com os estudantes da rede municipal, trilhas, além do plantio de mudas nos bairros ferrazenses e instalação de lixeiras.

Uma das novidades deste ano será a inauguração de um biodigestor na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Diocésio de Menezes. O equipamento é um sistema autônomo que realiza a eliminação de resíduos orgânicos, como restos de alimentos, e gera gás metano para abastecer o fogão da cozinha escolar, por isso, será essencial na educação ambiental das crianças.

“Colocar em prática ações de sustentabilidade e preservação da natureza é um dever em nosso dia a dia. Nossa cidade dispõe de uma grande área ambiental que deve ser preservada, por isso é tão importante celebrarmos essa semana com muita atitude e informação”, pontua a chefe do Executivo.

Outro destaque é a oficina “ABC da Fruticultura Familiar”, destinada a produtores rurais, estudantes, agricultores, professores e quem desejar aprender sobre gestão e processo produtivo das frutíferas. A capacitação será ministrada pelo viticultor Sergio Semerdjian, referência no assunto com trabalhos educativos sobre o manejo da agricultura à moda tradicional europeia. As aulas serão realizadas de forma presencial no Pomar Escola Agrônomo Luciano Poletti, na Vila Romanopolis, e também no Parque Nosso Recanto.

Durante o evento, os convidados puderam conferir a apresentação de ações que já ocorrem no parque, além da performance dos alunos do projeto Beija-Flor e das Emebs Adelino Gomes Marques e Roberto Andere Corrêa.

AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL

O cuidado com a natureza e a saúde animal sempre foram destaque na Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos. O programa de castração gratuita, por exemplo, atendeu mais de nove mil cães e gatos sem raça definida e se tornou um grande sucesso no município, já que todos os meses realiza mais de 300 procedimentos cirúrgicos.

Outro grande destaque é a Clínica Veterinária Municipal, que realiza mais de 200 atendimentos ao mês, oferecendo saúde gratuita, controle populacional e bem-estar animal. A campanha de vacinação antirrábica, em parceria com a Secretaria de Saúde, é outra ação importante, que garante a saúde pública e a segurança dos pets.

O projeto Tampinha Premiada ensina os alunos sobre sustentabilidade e arrecadou mais de três toneladas de tampinhas. Por meio do programa Prefeitura no Meu Bairro, a pasta doou mais de seis mil mudas de plantas, além das árvores nativas com o projeto “Ferraz + Verde”, com o incentivo ao plantio consciente.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE:

04/06: Oficina “ABC da Fruticultura Familiar”, plantio de mudas e entrega de na estação de trem da CPTM.

05/06: Instalação do biodigestor na Emeb Diocésio de Menezes, colocação de lixeiras em diversos pontos e exposição de fotos no Paço Municipal.

06/06: Plantio de mudas em pontos de descarte de lixo e nas escolas municipais

07/06: Apresentação da Sala Ambiental, visita dos alunos da rede municipal no Parque Nosso Recanto, trilha ambiental e muito mais.

08/06: Caminhada Ecológica no Parque Nosso Recanto, doação de mudas, feira de adoção e plantio de árvores nativas.