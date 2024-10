Ferraz promove Plano de Segurança Pública participativo com integração

Com o objetivo de ouvir a população e traças estratégias que irão nortear as questões de Segurança Pública, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil, está elaborando o Plano Municipal de Segurança, com foco na realização de ações articuladas e integrada com a participação popular.

Diálogo

A ideia é abrir o diálogo com os munícipes e coletar sugestões por meio de um questionário hospedado no site oficial da prefeitura (ferrazdevasconcelos.sp.gov.br), bem como audiências públicas.

O Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) ofertará ao município um alcance amplo e eficaz na solução da criminalidade, contribuindo assim para a paz social da cidade. Para tal feito, haverá uma série de etapas, a saber: elaboração de um Diagnóstico situacional, definição de diretrizes de estratégias, visão sistêmica e integrada de ações conjuntas entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz, Polícia Militar (PM) e Polícia Civil, entre outros.

Plano

O plano utilizará de tecnologias vigentes, a exemplo do Central Integrada de Monitoramento Ferrazense, o Monitora Ferraz, que com mais de 200 câmeras instaladas em pontos estratégicos, auxilia a segurança da cidade. A população poderá deixar a sua contribuição participando até o dia 15 de novembro da pesquisa em forma de questionário.