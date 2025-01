Ferraz realiza 1º feirão de empregos do ano nesta terça com 190 vagas

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promove terça-feira (28), o 1° Feirão de Empregos com 190 vagas de empregos aos ferrazenses interessados nas oportunidades. São vagas com requisitos para o ensino fundamental completo ou ensino médio e experiência de seis meses. Desse número, 50 vagas são para estágio sendo uma boa oportunidade para os estudantes aliarem os estudos já com a prática profissional. As senhas começam a ser entregues a partir das 8h30 para o cadastramento dos interessados. E a previsão é que a seleção termine por volta do meio-dia.

O 1° Feirão de Empregos da Prefeitura de Ferraz contará com cinco empresas parceiras, que estão oferecendo as suas vagas no processo seletivo. São elas: Casa Max; Qualibag; Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos; Lojas Cem e Winover. O processo seletivo divulgado pela Prefeitura de Ferraz é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura com o apoio de parceiros como a Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv)), que cederá o seu espaço para a realização da seleção.

A Associação Comercial está localizada na rua Bruno Altafim, 26, no Sítio Paredão, embaixo do viaduto Ayrton Senna. Há muitas oportunidades variadas e vagas como Telemarketing, Auxiliar de Limpeza, Borracheiro, Motorista de Caminhão, Costureira e Fiscal de Piso, além de muitas outras. A lista completa das vagas será disponibilizada em breve no site da Prefeitura de Ferraz no endereço: www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br e clicar no banner do ‘Emprego Agora’.

Se você quer se inscrever para as vagas, mas não dispõe de um currículo atualizado já pode entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que passou a disponibilizar o serviço de preenchimento e a elaboração do currículo. Para isso, basta procurar a pasta na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Currículos cadastrados no balcão de empregos podem ser atualizados se estiverem há mais de um ano sem atualização. Se você preferir pode enviar o e-mail também para o: empregoagora@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br e se informar melhor a respeito. Continue acompanhando as notícias pelo site e as redes sociais da administração municipal que sempre divulgam as oportunidades de emprego, além dos feirões.