Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 02 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz realiza 7º Encontro do Clube do Fusca e Carros Antigos

Evento faz parte do calendário de atividades culturais e de lazer da cidade

02 outubro 2025 - 12h17Por De Ferraz
- (Foto: Vinicius Cavalcante/SecomFv)

O Clube do Fusca e Carros Antigos de Ferraz de Vasconcelos, com o apoio da Prefeitura Municipal e das secretarias de Comunicação e Cultura, promoverá no próximo domingo, 05 de outubro, a 7ª edição do Encontro de Fuscas e Carros Antigos. A atividade terá início a partir das 9 horas, na Avenida Lourenço Paganucci, no Jardim Pérola.

O evento faz parte do calendário de atividades culturais e de lazer da cidade e visa valorizar a história automotiva, além de proporcionar um momento de convivência para a população.

Além da exposição de veículos clássicos, a programação contará com feira gastronômica, música ao vivo e outras atrações voltadas ao público de todas as idades.

Os expositores que desejarem participar devem contribuir com dois quilos de alimento não perecível, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos, fortalecendo também as ações sociais do município.

Segundo o organizador do evento, Marcos Rogério de Oliveira Santos, o encontro reforça a integração entre cultura, lazer e solidariedade. “Este evento é uma oportunidade de celebrar a tradição automotiva, mas também de unir a população em torno de ações que fortalecem nossa cidade. A arrecadação de alimentos é um exemplo de como a diversão pode se transformar em solidariedade, beneficiando diretamente as famílias em situação de vulnerabilidade”, destacou.

 