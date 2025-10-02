Ferraz realiza 7º Encontro do Clube do Fusca e Carros Antigos

O Clube do Fusca e Carros Antigos de Ferraz de Vasconcelos, com o apoio da Prefeitura Municipal e das secretarias de Comunicação e Cultura, promoverá no próximo domingo, 05 de outubro, a 7ª edição do Encontro de Fuscas e Carros Antigos. A atividade terá início a partir das 9 horas, na Avenida Lourenço Paganucci, no Jardim Pérola.



O evento faz parte do calendário de atividades culturais e de lazer da cidade e visa valorizar a história automotiva, além de proporcionar um momento de convivência para a população.



Além da exposição de veículos clássicos, a programação contará com feira gastronômica, música ao vivo e outras atrações voltadas ao público de todas as idades.



Os expositores que desejarem participar devem contribuir com dois quilos de alimento não perecível, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos, fortalecendo também as ações sociais do município.



Segundo o organizador do evento, Marcos Rogério de Oliveira Santos, o encontro reforça a integração entre cultura, lazer e solidariedade. “Este evento é uma oportunidade de celebrar a tradição automotiva, mas também de unir a população em torno de ações que fortalecem nossa cidade. A arrecadação de alimentos é um exemplo de como a diversão pode se transformar em solidariedade, beneficiando diretamente as famílias em situação de vulnerabilidade”, destacou.