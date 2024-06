Ferraz realiza ação especial do Procon e de vagas do PAT

A ação de renegociação de dívidas feita pelo Procon de Ferraz, além das 230 vagas de empregos oferecidas pelo PAT no Centro de Integração À Cidadania (CIC), em evento realizado nesta terça-feira (25), atraiu centenas de ferrazenses para o prédio do governo estadual, no Parque São Francisco.

No período da manhã, muita gente compareceu ao CIC para aproveitar todas as facilidades oferecidas na renegociação de dívidas com descontos nos juros e nas multas de até 90%. Os principais bancos encaminharam representantes como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander e Itaú, além da Febraban, que representou os demais.

E também quem estava à procura do primeiro emprego, bem como para renegociar as dívidas junto ao Sebrae referente aos pagamentos do Microempreender Individual (MEI), além das vans da EDP Bandeirante e Sabesp, que também prestaram serviço no CIC atendendo os clientes, no estacionamento.

A dona de casa Valquíria aproveitou o dia e saiu de uma negociação aliviada: “Fui muito bem atendida”. Ela elogiou principalmente a facilidade na negociação feita com o banco durante o evento, situação totalmente diferente quando se bate na porta da agência e quando esbarra na burocracia.

Para a diretora do Procon, Juliane Gallo, o evento cumpriu com o seu propósito de auxiliar os ferrazenses possibilitando uma negociação direta com as agências sob o respaldo do órgão.