Ferraz realiza evento em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 

Na última segunda-feira (21), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio das Secretarias de Assistência Social e Educação, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMPDMR), realizou no Calçadão da XV de Novembro um evento em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência.

Durante o ato, a secretaria de Educação contribuiu com uma exposição de desenhos, pinturas, fotografias, colagens e esculturas feitas com materiais recicláveis executadas pelos alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da cidade.

Já a secretaria de Assistência Social e o Conselho auxiliaram na estrutura do evento com faixas, banners, sonoplastia e trio elétrico com cerimonial. Além disto, também prestaram serviços conscientizando a população sobre as dificuldades e a luta das pessoas com deficiência (PCDs).

"Este evento reforça o compromisso da nossa gestão em garantir inclusão e oportunidades para as pessoas com deficiência. Além de promover a conscientização, conseguimos fortalecer a autonomia e a cidadania desse público tão importante para a nossa cidade", ressalta a coordenadora da secretaria de Assistência Social, Ana Acilda.

Esta ação ocorreu no período matutino e integra o cronograma de ações da administração pública na luta dos PCD.