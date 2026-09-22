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Jornal Diário de Suzano - 22/09/2026
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Assistência Social

Ferraz realiza evento em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 

A ação ocorreu no calçadão da Av. XV de Novembro

22 setembro 2026 - 10h29Por de Ferraz
A ação ocorreu no calçadão da Av. XV de NovembroA ação ocorreu no calçadão da Av. XV de Novembro - (Foto: Rafael Vieira Secom / FV)

Na última segunda-feira (21), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio das Secretarias de Assistência Social e Educação, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMPDMR), realizou no Calçadão da XV de Novembro um evento em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 

Durante o ato, a secretaria de Educação contribuiu com uma exposição de desenhos, pinturas, fotografias, colagens e esculturas feitas com materiais recicláveis executadas pelos alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da cidade. 

Já a secretaria de Assistência Social e o Conselho auxiliaram na estrutura do evento com faixas, banners, sonoplastia e trio elétrico com cerimonial. Além disto, também prestaram serviços conscientizando a população sobre as dificuldades e a luta das pessoas com deficiência (PCDs). 

"Este evento reforça o compromisso da nossa gestão em garantir inclusão e oportunidades para as pessoas com deficiência. Além de promover a conscientização, conseguimos fortalecer a autonomia e a cidadania desse público tão importante para a nossa cidade", ressalta a coordenadora da secretaria de Assistência Social, Ana Acilda.

Esta ação ocorreu no período matutino e integra o cronograma de ações da administração pública na luta dos PCD.

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