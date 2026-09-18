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Jornal Diário de Suzano - 18/09/2026
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Região

Projeto Se Liga Nelas oferece capacitação para mulheres de Ferraz

Iniciativa promove desenvolvimento pessoal, profissional e empreendedor, com encontros gratuitos em outubro e curso técnico previsto para novembro

18 setembro 2026 - 16h13Por de Ferraz
Iniciativa promove desenvolvimento pessoal, profissional e empreendedor, com encontros gratuitos em outubro e curso técnico previsto para novembroIniciativa promove desenvolvimento pessoal, profissional e empreendedor, com encontros gratuitos em outubro e curso técnico previsto para novembro - (Foto: Isis Katarine/Secom Ferraz)

O projeto Se Liga Nelas vai oferecer uma jornada de capacitação voltada ao desenvolvimento pessoal, profissional e empreendedor de mulheres de Ferraz de Vasconcelos. A iniciativa é promovida pelo Sebrae, em parceria com a Elgin e com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A primeira etapa do projeto, intitulada Impulsione, será realizada nos dias 5, 6, 7, 8 e 9 de outubro, das 8h às 12h, no Anfiteatro da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, localizado na Rua Pedro Foschini, nº 200, Vila Romanópolis.

Durante os cinco encontros, serão abordados temas como comportamento empreendedor, gestão de negócios, desenvolvimento pessoal e profissional, fundamentos básicos de eletricidade e novas oportunidades e caminhos profissionais.

A programação busca ampliar conhecimentos, desenvolver competências e fortalecer a autonomia das participantes. Para novembro, está prevista a segunda etapa, com o curso técnico Fundamentos da Elétrica Residencial, com carga horária de 40 horas.

As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://forms.cloud.microsoft/r/ceLVB6jW5C

A ação tem como objetivo ampliar o acesso à capacitação e estimular novas oportunidades para mulheres do município.