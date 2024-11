Ferraz terá castração gratuita em 22 e 23 de novembro

A castração gratuita de cães e gatos sem raça definida será realizada nos dias 22 e 23 de novembro em Ferraz de Vasconcelos. Em mais uma ação de cuidado com a saúde animal, as inscrições ocorrem no dia 19 de novembro, próxima terça-feira, no Calçadão da XV de Novembro.

A partir das 9 horas, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal estarão no local e será obrigatória a apresentação do documento original com foto e comprovante de endereço. Os tutores e cuidadores podem castrar quantos animais desejarem, caso atendam os requisitos para que a cirurgia ocorra com segurança e tranquilidade.

A cidade de Ferraz já atendeu mais de 13 mil animais no mutirão, levando saúde, bem-estar e diversos benefícios de longevidade para os pets. Por isso, é importante destacar que o procedimento cirúrgico é recomendado para cães e gatos a partir dos seis meses de idade, dessa forma, o animal deve apresentar condições de saúde para participar.

Todos os meses a castração gratuita é realizada em diversos bairros da cidade e previne diversas doenças, auxilia no controle da agressividade, evita gravidez indesejada e reduz o número de animais abandonados.

O procedimento será realizado nos dias 22 e 23 de novembro, na Rua Dom João VI, 351, ao lado da Praça da Amizade na Vila Corrêa. Alguns cuidados são primordiais no dia da cirurgia, como manter o animal em jejum oito horas antes e não ingerir água pelo menos três horas antes do procedimento, além, é claro, dos cuidados pós-operatórios que serão esclarecidos pelas equipes veterinárias.