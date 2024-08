Festa de Flores de Arujá continua neste final de semana

Continua neste sábado e domingo (24 e 25) a 31ª Expo Aflord, festa de flores, na cidade de Arujá, com diversas opções de lazer e diversão para toda a família. Das 8h30 às 18 horas, o visitante tem acesso à exposição e venda de flores, ampla praça de alimentação, show de dança, taiko e música, além de 100 estandes no setor de mini-shopping com brinquedos, importados, utensílios domésticos, vestuário e produtos comestíveis. A Expo Aflord é realizada pela Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (Aflord) e continua no próximo fim de semana, dias 31 de agosto e 1º de setembro, na Estrada Av. Pl do Brasil, s/nº - Km 4,5 - PL, Arujá. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente pelo site www.expoaflord.com.br ou na bilheteria do evento.

“As Primaveras do Mundo”

Mais de 12 mil vasos de flores e plantas decoram o Pavilhão de Exposição e dão vida a ícones da cultura dos cinco continentes: América, Europa, África, Ásia e Oceania. O espaço mostra um pouco as savanas da África com espaços instagramáveis para a foto, reproduz uma obra clássica de Claude Monet e os belíssimos castelos europeus, um campo de futebol para destacar a cultura brasileira, entre outros cenários que encantam os olhos pela beleza das flores usadas na decoração.

Vendas de flores a preço de produtor

Boa parte do que o visitante vê no pavilhão de exposição pode levar para casa a preços bem populares, pois as flores e plantas são comercializadas diretamente pelo produtor. No setor de vendas há espécies disponíveis a partir de R$ 3,50, (suculentas) e mudas de orquídeas a partir de R$ 8,50, entre outras variedades com valores bem acessíveis. São cerca de 18 mil disponíveis para a compra.

Ampla praça de alimentação e shows musicais, de dança e taiko

Os visitantes podem assistir shows de danças japonesa e alemã, apresentação de taiko (tambor japonês), de música cantores nikkeis, e outros. Neste sábado, o cantor Joe Hirata se apresenta na Expo Aflord. A programação está no site www.expoaflord.com.br

A Expo Aflord também tem uma ampla praça de alimentação com pratos da culinária oriental, italiana e brasileira, além de lanches, pastel, salgados e doces em geral, bolo, doces cítricos e caseiros, sorvetes, entre outras guloseimas. No total são mais de 30 boxes para o visitante escolher onde fazer sua refeição.