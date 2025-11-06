Filhote de cascavel é encontrado dentro de condomínio em Mogi

Um filhote de cascavel foi encontrado dentro de um condomínio, no distrito de Cezar de Souza, em Mogi das Cruzes. A serpente foi vista próxima à academia do local na manhã desta quinta-feira (6).

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mogi foi acionado pouco antes do horário de almoço e foi até o condomínio, onde recolheu a serpente. A cobra, que ainda é bem nova, de acordo com a Prefeitura, está sob os cuidados da equipe e depois será solta em local adequado.

A Prefeitura afirmou que esse tipo de ocorrência é comum, "já que o condomínio fica numa área verde e as serpentes circulam entre fragmentos de mata". Segundo a administração, o CCZ ofereceu treinamento aos funcionários do condomínio para lidar com esses animais de forma segura.