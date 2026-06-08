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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Trânsito

Fim do feriado de Corpus Christi tem fluxo normal de veículos na Mogi-Bertioga

Rodovia tinha expectativa de receber 274 mil veículos durante o feriado e, segundo a Polícia Rodoviária, atingiu o esperado

08 junho 2026 - 14h15Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Fim do feriado de Corpus Christi tem fluxo normal de veículos na Mogi-BertiogaFim do feriado de Corpus Christi tem fluxo normal de veículos na Mogi-Bertioga - (Foto: Arquivo/DS)

O feriado de Corpus Christi acabou com fluxo normal de veículos na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga, nesta segunda-feira (8). A Concessionária Novo Litoral (CNL) informou que a rodovia esperava receber 274 mil veículos entre quarta (3) e segunda-feira (8). Segundo o tenente Eduardo Filho, da Polícia Rodoviária, o fluxo atingiu o número esperado.

Embora um caminhão tenha tombado e interditado as faixas no quilômetro 86 da via, o trânsito seguiu normalmente. “Hoje o movimento está normal sem pontos de congestionamentos. O acidente não deixou vítimas, o que deixou o atendimento mais rápido”, explicou o tenente.

O Plano Operacional Especial (POE), para o feriado prolongado, termina nesta segunda-feira (8). A ação abrangeu todo o trecho sob concessão da CNL e contou com reforço de equipes, viaturas, monitoramento e atendimento aos usuários para garantir mais segurança, conforto e fluidez durante o período de maior movimentação nas rodovias.

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