Fim do feriado de Corpus Christi tem fluxo normal de veículos na Mogi-Bertioga

O feriado de Corpus Christi acabou com fluxo normal de veículos na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga, nesta segunda-feira (8). A Concessionária Novo Litoral (CNL) informou que a rodovia esperava receber 274 mil veículos entre quarta (3) e segunda-feira (8). Segundo o tenente Eduardo Filho, da Polícia Rodoviária, o fluxo atingiu o número esperado.

Embora um caminhão tenha tombado e interditado as faixas no quilômetro 86 da via, o trânsito seguiu normalmente. “Hoje o movimento está normal sem pontos de congestionamentos. O acidente não deixou vítimas, o que deixou o atendimento mais rápido”, explicou o tenente.

O Plano Operacional Especial (POE), para o feriado prolongado, termina nesta segunda-feira (8). A ação abrangeu todo o trecho sob concessão da CNL e contou com reforço de equipes, viaturas, monitoramento e atendimento aos usuários para garantir mais segurança, conforto e fluidez durante o período de maior movimentação nas rodovias.