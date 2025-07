Fiscalização em autoescolas do Alto Tietê aumenta 65,8%

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), fiscalizou 68 Centros de Formação de Condutores (CFC), as autoescolas, nos primeiros seis meses do ano. O número é 65,85% maior que o mesmo período de 2024, com 41 fiscalizações na região.

Segundo o órgão, desde o início de 2025 as fiscalizações foram intensificadas em todo o estado para combater práticas ilícitas e irregularidades, como o “quebra”, conhecida como a prática ilegal de pagar para garantir aprovação no exame prático de direção.

Em relação as autoescolas fiscalizadas, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos tiveram os maiores aumentos percentuais.

Mogi saltou de duas em 2024 para 25 neste ano, aumento de 1.150%. Seguida por Itaquá, que teve duas fiscalizações em 2024 contra 10 neste ano, aumento de 400%; Ferraz aumentou 50%, saltando de quatro para seis fiscalizações neste ano.

Poá passou de seis em 2024 para oito neste ano, aumento de 33,33%. Os municípios de Santa Isabel e Guararema não tiveram nenhuma fiscalização em 2024, já neste ano foram duas e três, respectivamente.

Em contrapartida, Suzano, Arujá e Salesópolis tiveram menos autoescolas fiscalizadas. Suzano caiu de 14 em 2024 para sete neste ano, baixa de 53,33%, e Arujá diminuiu de nove para sete, queda de 22,22%. Salesópolis, que teve três fiscalizações em 2024, não teve nenhuma neste ano.

Biritiba Mirim é a única cidade que não teve fiscalizações durante os períodos analisados.

Ainda segundo o órgão, não foram feitas denúncias sobre fraudes envolvendo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e nem encontrado irregularidades no Alto Tietê.

Além das fiscalizações, o Detran-SP trabalha para ampliar a transparência nos exames práticos de direção, ao pedir a implantação de câmeras nos veículos para monitoramento e revisão de condutas durante as provas práticas. O órgão também tornou obrigatória a utilização de tablets, com coleta digital e reconhecimento facial dos candidatos, chefes de comissão e examinadores - medidas que elevam os níveis de segurança e eliminam fraudes com formulários em papel.

A autarquia ainda salienta que se o condutor for reprovado no exame, ele tem o direito de realizar nova tentativa. Tentar “comprar” a aprovação pode resultar em processo criminal.