Fundo Social de Poá abre inscrições para cursos gratuitos

A Prefeitura de Poá, por meio do Fundo Social, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos da Carreta da Beleza e Estética, que integra o programa Caminho da Capacitação. A iniciativa retorna ao município com o objetivo de ampliar o acesso à qualificação profissional, incentivar o empreendedorismo e criar oportunidades de trabalho e geração de renda para a população.

As aulas serão realizadas entre os dias 10 e 21 de agosto, na unidade móvel que ficará instalada na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, no Centro. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site www.cursofussp.sp.gov.br.

Os cursos terão carga horária de 40 horas e serão oferecidos de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e tarde. No período da manhã, das 8h às 12h, será ministrado o curso de Assistente de Cabeleireiro; e à tarde, das 13h às 17h, Designer de Sobrancelhas.

O prefeito Saulo Souza destacou que investir na capacitação profissional é uma das prioridades da administração municipal para ampliar as oportunidades de emprego, fortalecer o empreendedorismo e promover o desenvolvimento econômico da cidade. "Os cursos do programa Caminho da Capacitação têm sido um grande sucesso em Poá e demonstram a importância de oferecer oportunidades reais de qualificação para a nossa população. Em parceria com o Governo do Estado, seguimos trazendo cursos gratuitos que atendem às necessidades do mercado, incentivam o empreendedorismo e ampliam as oportunidades de geração de emprego e renda", afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, ressaltou a importância da parceria entre o município e o Governo do Estado para ampliar o acesso à capacitação profissional. "Agradeço ao Fundo Social de São Paulo e à primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, por essa importante parceria, que tem permitido levar cursos gratuitos e de qualidade para Poá. Essa união de esforços transforma vidas, fortalece o empreendedorismo e cria novas oportunidades para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho", destacou.

Serviço

Cursos da Carreta da Beleza e Estética – Programa Caminho da Capacitação

Período: 10 a 21 de agosto

Assistente de Cabeleireiro: Manhã (8h às 12h)

Designer de Sobrancelhas: Tarde (13h às 17h)

Carga horária: 40 horas

Local: Praça de Eventos (avenida Antônio Massa, 150 – Centro)

Inscrições: www.cursofussp.sp.gov.br