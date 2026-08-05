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Jornal Diário de Suzano - 05/08/2026
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Meio Ambiente

Prefeitura de Ferraz inicia obras do segundo Ecoponto Municipal no Jardim São João

Novo equipamento, viabilizado por Termo de Compromisso Ambiental, ampliará a estrutura de descarte correto de resíduos e reforçará as ações de preservação ambiental no município

05 agosto 2026 - 15h19Por de Ferraz
Novo equipamento, viabilizado por Termo de Compromisso Ambiental, ampliará a estrutura de descarte correto de resíduos e reforçará as ações de preservação ambiental no municípioNovo equipamento, viabilizado por Termo de Compromisso Ambiental, ampliará a estrutura de descarte correto de resíduos e reforçará as ações de preservação ambiental no município - (Foto: Nathália Messias / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, iniciou as obras do segundo Ecoponto Municipal. O novo equipamento está sendo construído em frente à Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Bruna Arina Belloni, localizada na Rua Tito Temporim, nº 684, no Jardim São João.

A implantação do espaço é resultado de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA), instrumento que prevê medidas de compensação ambiental e possibilita a realização de investimentos voltados à preservação do meio ambiente e à melhoria da infraestrutura urbana.

"Estamos ampliando a estrutura destinada ao descarte correto de resíduos e oferecendo mais comodidade à população, ao mesmo tempo em que combatemos o descarte irregular e preservamos os espaços públicos. É uma iniciativa que reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e com a qualidade de vida dos ferrazenses", afirma o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Claudio Roberto Squizato.

Esta obra integra o conjunto de ações desenvolvidas pela secretaria para fortalecer a gestão de resíduos sólidos no município. Esta iniciativa busca oferecer mais uma alternativa para a população descartar materiais de forma correta, contribuindo para a redução dos pontos de descarte irregular, a conservação dos espaços públicos e a promoção de uma cidade mais limpa e sustentável.