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Jornal Diário de Suzano - 05/08/2026
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Região

Saulo Souza recebe Cristiane Freitas, para visita às Carretas da Capacitação em Poá

Ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, prefeito acompanhou a visita às unidades do programa Caminho da Capacitação

05 agosto 2026 - 16h44Por de Poá
Saulo Souza recebe a primeira-dama do Estado, Cristiane FreitasSaulo Souza recebe a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá)

O prefeito Saulo Souza recebeu, nesta terça-feira (4), a primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, para uma visita às Carretas da Capacitação instaladas na Praça de Eventos, em Poá. Ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, o chefe do Executivo acompanhou as atividades dos cursos gratuitos de Cuidador de Idosos e de Beleza e Estética, oferecidos pelo programa Caminho da Capacitação, que atualmente beneficia centenas de moradores do município com qualificação profissional e certificação.


Atualmente são ministrados na cidade os cursos de Maquiagem – Técnicas Profissionais (manhã), Alongamento de Cílios (tarde) e Barbeiro (noite)a, além de curso de Cuidador de Idosos. As aulas são totalmente gratuitas, ministradas por profissionais do Centro Paula Souza, e todos os participantes recebem certificado oficial de conclusão. 

Durante a visita, Cristiane Freitas conversou com alunos e professores e destacou que o programa vai além da qualificação profissional, promovendo oportunidades e transformação social. Segundo ela, a iniciativa nasceu para aproximar o ensino da população e incentivar o empreendedorismo e a geração de renda em todas as regiões do Estado. 

“A Flavia, quando conheceu o projeto das carretas, disse que queria levá-lo para Poá. E hoje estamos aqui vendo esse sonho acontecer. Mais do que um curso de qualificação, este é um espaço de convivência, de troca de experiências e de transformação. O sucesso de vocês será inspiração para as próximas turmas”, afirmou a primeira-dama do Estado. 

Cristiane Freitas também ressaltou os resultados alcançados pelo programa. “Eu gosto de visitar as carretas porque é uma oportunidade de conversar com quem está construindo uma nova história. Não existe Caminho da Capacitação sem alunos e sem professores. Em apenas um ano, percorremos mais de 300 municípios, formamos mais de 17 mil alunos e muitos deles hoje já estão trabalhando, empreendendo e transformando suas vidas. O conhecimento transforma vidas e todas as pessoas têm potencial para chegar onde desejam. Temos, inclusive, ex-alunos que hoje são professores do programa”, completou. 

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, agradeceu a parceria com o Governo do Estado e destacou a importância da iniciativa para o município.  “Para nós é uma honra receber a primeira-dama do Estado em nossa cidade. Agradecemos muito o envio das carretas para Poá, porque elas certamente fazem a diferença na vida das pessoas que estão buscando qualificação para conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho. Também somos gratos pelas carretas que já passaram pelo município e pelas que ainda virão, como a Pet, com cursos de banho e tosa”, ressaltou. 

O prefeito Saulo Souza enfatizou que a parceria entre os Fundos Sociais do Estado e do município tem levado oportunidades diretamente para a população, facilitando o acesso à qualificação profissional.  “Estamos muito felizes em receber a primeira-dama Cristiane Freitas em Poá e fortalecer essa parceria entre o Fundo Social do Estado e o Fundo Social do nosso município. Esse é um grande trabalho realizado pelas primeiras-damas Cristiane e Flavia, duas mulheres que estão mudando a vida das famílias poaenses. Nessas carretas nossa população encontra uma possibilidade de aprender uma atividade, se capacitar, conseguir uma vaga no mercado de trabalho e ter sua vida transformada.”, afirmou. 

Praça da Cidadania

Saulo Souza também destacou que as carretas representam o início de um projeto ainda maior para o município. Segundo o prefeito, elas são uma semente da futura Praça da Cidadania, que será implantada na cidade pelo Governo do Estado na região central da cidade. O espaço contará com estrutura permanente para cursos de qualificação profissional e outras atividades voltadas ao desenvolvimento social e à geração de oportunidades para a população. 

Novas turmas a caminho

As oportunidades de capacitação em Poá terão continuidade nas próximas semanas. O Fundo Social de Poá, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, já está com inscrições abertas para novas turmas do programa Caminho da Capacitação. 

A partir do dia 10 de agosto, a Carreta da Beleza e Estética oferecerá os cursos gratuitos de Assistente de Cabeleireiro e Designer de Sobrancelhas. No mesmo período, também será realizado o curso de Banho e Tosa para animais de pequeno porte, ampliando as opções de qualificação profissional para a população. As inscrições já podem ser feitas e todas as formações são gratuitas, com certificado oficial de conclusão.

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