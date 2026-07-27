Fundo Social de Solidariedade realiza 1ª edição do Projeto Cabide Solidário em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promoverá, no próximo dia 12 de agosto, a 1ª edição do Projeto Cabide Solidário. A ação será realizada a partir das 10h, na sede da pasta na Rua Santa Catarina, nº 315, na Vila Romanópolis, e disponibilizará gratuitamente roupas, sapatos e cobertores para a população.

Criado com o objetivo de acolher e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social, o projeto busca ampliar o acesso a itens essenciais, promovendo mais dignidade, conforto e qualidade de vida aos ferrazenses.

Além de atender às necessidades imediatas da população, o Cabide Solidário também incentiva a cultura da solidariedade e do cuidado com o próximo, transformando doações em oportunidades de acolhimento e esperança para quem mais precisa.

“O Cabide Solidário representa o compromisso do Fundo Social em cuidar das pessoas e levar acolhimento a quem mais precisa. Cada peça disponibilizada carrega um gesto de solidariedade e pode fazer a diferença na vida de muitas famílias. Nossa expectativa é que esta seja a primeira de muitas edições do projeto, ampliando cada vez mais o alcance dessa ação tão importante para a população ferrazense”, destacou a coordenadora do Fundo Social de Solidariedade, Silvana Santos.

Esta iniciativa reforça o papel da administração municipal com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social e com a promoção do bem-estar coletivo.