Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 27 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Fundo Social

Fundo Social de Solidariedade realiza 1ª edição do Projeto Cabide Solidário em Ferraz

Ação gratuita oferecerá roupas, sapatos e cobertores à população no dia 12 de agosto, na sede do Fundo Social

27 julho 2026 - 14h16Por De Ferraz
Ação gratuita oferecerá roupas, sapatos e cobertores à população no dia 12 de agosto, na sede do Fundo SocialAção gratuita oferecerá roupas, sapatos e cobertores à população no dia 12 de agosto, na sede do Fundo Social - (Foto: Camille Melo / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promoverá, no próximo dia 12 de agosto, a 1ª edição do Projeto Cabide Solidário. A ação será realizada a partir das 10h, na sede da pasta na Rua Santa Catarina, nº 315, na Vila Romanópolis, e disponibilizará gratuitamente roupas, sapatos e cobertores para a população.

Criado com o objetivo de acolher e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social, o projeto busca ampliar o acesso a itens essenciais, promovendo mais dignidade, conforto e qualidade de vida aos ferrazenses. 

Além de atender às necessidades imediatas da população, o Cabide Solidário também incentiva a cultura da solidariedade e do cuidado com o próximo, transformando doações em oportunidades de acolhimento e esperança para quem mais precisa.

“O Cabide Solidário representa o compromisso do Fundo Social em cuidar das pessoas e levar acolhimento a quem mais precisa. Cada peça disponibilizada carrega um gesto de solidariedade e pode fazer a diferença na vida de muitas famílias. Nossa expectativa é que esta seja a primeira de muitas edições do projeto, ampliando cada vez mais o alcance dessa ação tão importante para a população ferrazense”, destacou a coordenadora do Fundo Social de Solidariedade, Silvana Santos.

Esta iniciativa reforça o papel da administração municipal com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social e com a promoção do bem-estar coletivo.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Estação Ferraz de Vasconcelos celebra 100 anos
Ferraz

Estação Ferraz de Vasconcelos celebra 100 anos

Mutirão de castração gratuita beneficia mais de 350 animais em Ferraz de Vasconcelos
Proteção Animal

Mutirão de castração gratuita beneficia mais de 350 animais em Ferraz de Vasconcelos

Carretas de capacitação têm 1,4 mil vagas gratuitas na zona sul e Grande SP
Empregos

Carretas de capacitação têm 1,4 mil vagas gratuitas na zona sul e Grande SP

Trabalhador desempregado tem direito a transporte gratuito em SP; veja como pedir
Transporte

Trabalhador desempregado tem direito a transporte gratuito em SP; veja como pedir

Dia de Sant'Ana, padroeira de Mogi das Cruzes, terá missas, procissão solene e quermesse
Região

Dia de Sant'Ana, padroeira de Mogi das Cruzes, terá missas, procissão solene e quermesse

Rio Grande do Sul tem 206 cidades afetadas por fortes chuvas
Nacional

Rio Grande do Sul tem 206 cidades afetadas por fortes chuvas