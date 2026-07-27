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Jornal Diário de Suzano - 25/07/2026
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Proteção Animal

Mutirão de castração gratuita beneficia mais de 350 animais em Ferraz de Vasconcelos

A ação promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal ocorreu nos dias 25 e 26 de julho e reforça as políticas públicas de bem-estar animal no município

27 julho 2026 - 14h10Por De Ferraz
A ação promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal ocorreu nos dias 25 e 26 de julhoA ação promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal ocorreu nos dias 25 e 26 de julho - (Foto: Vinicius Cavalcante / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, realizou nos dias 25 e 26 de julho mais uma edição do mutirão de castração gratuita de cães e gatos sem raça definida (SRD), beneficiando mais de 350 animais. Destinada exclusivamente aos moradores do município, a iniciativa integra o plano de ações voltado ao controle populacional dos animais, à prevenção de doenças e ao incentivo à guarda responsável.

Esta ação ocorreu em dois pontos da cidade. No sábado (25), o atendimento foi realizado no Parque Municipal Nosso Recanto, na Avenida Lourenço Paganucci, nº 1.133, no Jardim Ferrazense. Já no domingo (26), o mutirão integrou a programação do projeto Prefeitura no Meu Bairro, realizado na Rua Itororós, nº 315, na Vila Santo Antônio.

"Cada mutirão representa um avanço importante nas políticas públicas de proteção animal, permitindo que mais famílias tenham acesso gratuito a esse serviço e contribuindo para a construção de uma cidade mais consciente, responsável e comprometida com a causa animal", destacou o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Claudio Roberto Squizato.

Os atendimentos foram organizados por espécie para garantir maior eficiência e segurança durante o procedimento. No período da manhã, das 8h às 12h, foram atendidos os cães previamente cadastrados e aptos à cirurgia. Já das 12h30 às 17h, foi a vez dos gatos. Todos os procedimentos foram realizados por uma equipe veterinária especializada, seguindo rigorosos protocolos técnicos e sanitários.

Além de promover o bem-estar animal, a castração gratuita contribui diretamente para a redução do abandono, auxilia no controle populacional de cães e gatos e fortalece as ações de saúde pública desenvolvidas no município, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos com a proteção animal e a qualidade de vida da população.

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