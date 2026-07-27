Trabalhador desempregado tem direito a transporte gratuito em SP; veja como pedir

O Cartão do Trabalhador Desempregado é um benefício que contempla passageiros de metrô e trens metropolitanos do estado de São Paulo sem trabalho registrado há mais de 30 dias e menos de 180 dias na carteira de trabalho. A emissão é feita em forma de cartão de embarque e é 100% digital.

Para ser beneficiado é preciso preencher o formulário de inscrição ao benefício no link https://ajuda.boradetop.com.br/hc/pt-br/articles/33282707245467-Como-solicito-meu-Cart%C3%A3o-do-Trabalhador-Desempregado.

Os documentos exigidos são:

RG ou outro documento oficial com foto; CPF; Rescisão do último contrato de trabalho ou ata judicial; Carteira de trabalho; Extrato do CNIS atualizado.

O cartão é válido por 90 dias. Caso aprovado, o cartão será enviado em até dez dias úteis, no endereço fornecido no formulário, sem nenhum custo ao passageiro.

No caso da impossibilidade de acesso ao sistema digital, a Estação Palmeiras-Barra Funda tem um posto que oferece atendimento presencial toda quinta-feira, das 10h às 11h, mediante agendamento pelo telefone 0800 055 0121. Caso aprovado, a entrega do cartão seguirá a mesma condição do atendimento pelo site.