Futuro chefe de Gabinete de Priscila Yamagami é selecionado para curso do Legisla Brasil

O gestor público Thiago Batalha, futuro chefe de Gabinete de Priscila Yamagami (PP), vereadora eleita e atual vice-prefeita de Mogi das Cruzes, foi um dos 40 selecionados – entre milhares de inscritos em todo o Brasil – pelo Programa de Lideranças Legislativas (PLL).

A iniciativa é gratuita, desenvolvida pela Legisla Brasil, com o objetivo de capacitar chefias de gabinetes para liderarem com eficiência e competência seus mandatos. Em sua segunda edição, o PLL terá chefes de gabinete em mandatos de vereadores(as) eleitos(as) pela primeira vez, em municípios com mais de 150 mil habitantes.

“Seremos o único gabinete do Alto Tietê a contar com essa formação. Serei preparado para gerir, organizar projetos e indicações e proposituras de leis com a Priscila. E contaremos com o acompanhamento de profissionais qualificados do Legisla até maio de 2025, uma vez por semana, que vão nos auxiliar em todas as questões do Gabinete”, conta Batalha, que tem MBA em Políticas Públicas e Ciências Políticas.

O principal objetivo do PLL é preparar os profissionais para garantir que as promessas de campanha se transformem em políticas públicas efetivas, por meio da aplicação da metodologia exclusiva desenvolvida pela Legisla Brasil de Planejamento Estratégico para mandatos legislativos, que foi implementada em mais de 80 Gabinetes das esferas federal, estadual e municipal. O curso será híbrido, sendo a imersão presencial nos dias 7 e 8 de dezembro no Rio de Janeiro.

“A educação sempre foi e sempre será a minha principal bandeira. Não tem como ser diferente. Como educadora, sei da importância do conhecimento e da informação para o desenvolvimento de qualquer sociedade, de todas as pessoas. Com a minha equipe, sigo este mesmo preceito. Desde que o Thiago veio trabalhar comigo, ele fez várias formações e continua buscando especializações. Isso é essencial para que possamos fazer um bom trabalho para a população. Estou muito orgulhosa”, afirma Priscila Yamagami.

Segundo a vereadora eleita, uma das suas missões como política é levar essas formações também para fora de seu Gabinete. “Um dos projetos do meu Plano de Mandato é a Escola do Legislativo de Mogi, para qualificar vereadores, suas equipes e os cidadãos da cidade que tiverem interesse. Uma formação gratuita para promover educação política e tornar o trabalho público mais eficiente”, completa.

Mais informações sobre Priscila Yamagami estão disponíveis nas redes sociais (@priyamagami) e no site priscilayamagami.com.br.