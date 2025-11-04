Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 04 de novembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 02/11/2025
Segurança

GCM de Poá intensifica ações de segurança e registra série de apreensões na cidade

Em patrulhamento por diferentes bairros da cidade, policiais municipais apreenderam drogas, celulares e veículos adulterados

03 novembro 2025 - 22h00
GCM de Poá intensifica ações de segurança e registra série de apreensões na cidadeGCM de Poá intensifica ações de segurança e registra série de apreensões na cidade - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá intensificou suas ações de patrulhamento preventivo e ostensivo nos últimos dias, resultando em uma série de apreensões e detenções em diferentes regiões do município. As ocorrências, registradas entre os dias 29 e 31 de outubro, envolveram desde o combate ao tráfico de drogas até a recuperação de veículos roubados e a apreensão de menores envolvidos em atividades ilícitas. 

Durante patrulhamento no Jardim Obelisco, no último dia 31, a GCM abordou um homem que demonstrou nervosismo ao perceber a presença da equipe. Com ele, foram apreendidos 140 frascos com substância semelhante à cocaína, dinheiro, celulares e bijuterias. Na residência do suspeito, os guardas encontraram 640 porções de cocaína, 370 de maconha, dois pacotes grandes da mesma droga e 336 pedras de crack, além de mais dinheiro em espécie. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. 

Já a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) abordou, no último dia 29, três adolescentes em atitude suspeita no centro de Poá. Com eles, foram encontrados uma arma de brinquedo, dois socos ingleses e um celular com registro de roubo ou furto. Os menores foram levados ao Distrito Policial e seus responsáveis legais acionados para acompanhar o procedimento. 

No último sábado (31), a GCM abordou um homem no Jardim Nova Poá após notar comportamento suspeito. Com ele, foram encontrados diversos cartões bancários de terceiros, sendo um vinculado a uma vítima de estelionato. Também foram detectadas adulterações no chassi do veículo que ele utilizava. O suspeito foi levado à Delegacia de Poá e permanece à disposição da Justiça, que investiga os crimes de estelionato e adulteração de veículo. 

