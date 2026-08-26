Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 26 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Alto Tietê tem candidata ao governo do Estado

Moradora de Poá, Edjane Lima de Sousa, ou Policial Edjane, é a candidata pelo Agir, aprovada por unanimidade durante convenção estadual, realizada em 5 de agosto

26 agosto 2026 - 05h00Por Edgar Leite - da Reportagem Local
Edjane Lima de Sousa, ou Policial Edjane, é a candidata pelo AgirEdjane Lima de Sousa, ou Policial Edjane, é a candidata pelo Agir - (Foto: Divulgação)

Pela terceira vez na história política, o Alto Tietê terá um candidato ao governo do Estado de São Paulo. 

Desta vez a moradora de Poá, Edjane Lima de Sousa, ou Policial Edjane (Agir), é a candidata pelo Agir, aprovada por unanimidade durante convenção estadual, realizada em 5 de agosto. 


A concorrente disputa um cargo público pela quarta vez e pelo quarto partido diferente. Edjane já se lançou como candidata a vereadora de São Paulo pelo PTB em 2020, a deputada federal por SP pelo PROS em 2022 e a vereadora em Poá pelo PL em 2024. 


Em 2018, o ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido, disputou o cargo de governador pelo PDT, e, em 2006, Pedro Viviani disputou pelo PMN.


O estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil com 34,1 milhões de eleitores, terá sete candidatos a governador nas eleições de 2026: Tarcísio de Freitas (Republicanos), Fernando Haddad (PT), Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP).

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ana Beatriz Barbosa aborda felicidade e saúde mental em palestra para colaboradores da UMC
Região

Ana Beatriz Barbosa aborda felicidade e saúde mental em palestra para colaboradores da UMC

Região do Alto Tietê tem 445 vagas de emprego disponíveis nos PATs
Empregos

Região do Alto Tietê tem 445 vagas de emprego disponíveis nos PATs

Veja como participar de projeto que distribui leite para famílias vulneráveis
Região

Veja como participar de projeto que distribui leite para famílias vulneráveis

1&ordm; Festival de Inverno agita Ferraz na última terça-feira
Cultura

1º Festival de Inverno agita Ferraz na última terça-feira

Nutricionistas do Cedae de Ferraz realizam evento em alusão ao Agosto Dourado
Educação

Nutricionistas do Cedae de Ferraz realizam evento em alusão ao Agosto Dourado

Sem exigência de autoescola, pedidos de 1ª CNH caem 1,46%
Região

Sem exigência de autoescola, pedidos de 1ª CNH caem 1,46%