Municípios combatem sedentarismo incentivando a atividade física

Mais de 40% da população brasileira sofre com sedentarismo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo artigos da revista Nature Medicine, estima-se que mais de 5 milhões de mortes estão diretamente ligadas à falta de atividade física. Desta forma, o DS procurou as prefeituras da região para saber quais alternativas estão disponíveis para os munícipes.



Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é estabelecido que adultos devem realizar de 150 a 300 minutos semanais de atividades aeróbicas moderadas, enquanto crianças e adolescentes de 5 a 17 anos devem realizar em média 60 minutos de atividades físicas semanais. Desta forma, também foi questionado quais modalidades estão disponíveis desde crianças até os mais idosos.



A Prefeitura de Suzano informou que oferece diversas opções gratuitas para incentivar a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis.



Entre elas está o projeto "Oficina Corporal", que promove uma programação semanal voltada ao fortalecimento muscular, ao condicionamento físico e ao bem-estar, com atividades realizadas na Arena Suzano. Além disso, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer disponibiliza aulas em diversas modalidades, incluindo futebol, futsal, voleibol, artes marciais, entre outros.



Também há atividades voltadas especificamente para a melhor idade, como hidroginástica, ginástica e outras práticas adaptadas, além de modalidades destinadas a crianças e adolescentes, respeitando as características e necessidades de cada público.



Atualmente, Suzano conta com 107 academias ao ar livre, distribuídas em diferentes regiões da cidade.



A Prefeitura de Suzano incentiva a prática regular de atividades físicas por meio da oferta gratuita de modalidades esportivas, projetos voltados à promoção da saúde e manutenção das academias ao ar livre, que estão disponíveis para utilização por toda a população.



Além disso, a administração municipal promove eventos esportivos, ações de conscientização e atividades coletivas que estimulam a adoção de hábitos saudáveis, reforçando a importância da prática regular de exercícios físicos para a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida.

Modalidades físicas buscam atender crianças a partir dos 5 anos nas demais cidades

Os demais municípios da região incentivam à prática esportiva. Em Mogi das Cruzes, a Prefeitura informou que adota aulas de modalidades esportivas e de atividades físicas para a população, com atendimento desde crianças a partir dos 5 anos de idade até a população com mais de 60 anos. As aulas oferecidas pela Prefeitura atendem cerca de 7,3 mil pessoas por mês e são realizadas nos centros esportivos, ginásios e parques da cidade. O trabalho conta com orientações de professores de educação física e com os técnicos de equipes.



Com uma programação especial para a população idosa, a cidade conta com o programa Mogi Longevidade, lançado em março deste ano. A iniciativa oferece atividades com exercícios físicos gratuitos para idosos em todas as regiões da cidade. Atualmente, 9.593 atendimentos são realizados pelo programa. São 2.240 alunos matriculados, em 104 turmas e 40 núcleos. Já para as pessoas com deficiência, a cidade conta com o Centro Municipal de Paradesporto. Estrutura que atende cerca de 350 pessoas com 17 tipos de atividades.



Já a prefeitura de Itaquaquecetuba, informou que, cidade disponibiliza, no geral, modalidades como pilates, treinamento funcional, alongamento, musculação, ritmos, funcional kids, judô, jiu-jitsu, karatê, futsal, futebol, ginástica rítmica, futbaby, vôlei, tênis de mesa, entre outros. Também há eventos voltados à promoção do envelhecimento ativo, fortalecimento da convivência comunitária e prevenção do isolamento social, que já conta com mais de 2,5 mil idosos presentes.



A Prefeitura de Arujá conta com o Programa Viva Esporte, que é a principal iniciativa para democratizar o acesso ao esporte e à atividade física. Atualmente, o programa atende crianças, jovens, adultos e a melhor idade, com a participação ativa de mais de 9.800 alunos.



Ferraz de Vasconcelos conta com as seguintes modalidades esportivas gratuitas para a população: Ginástica Funcional, Ginástica Global, Futsal, Vôlei, Vôlei Adaptado 50+, Tênis de Mesa, Basquete, Pilates e Aulas de Forró. Ainda ressalta que todas as atividades são destinadas a todas as faixas etárias, garantindo democracia e acessibilidade a todos.