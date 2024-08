Gestores da Hapvida NotreDame Intermédica são indicados para prêmio de liderança empresarial

O CEO da Hapvida NotreDame Intermédica, Jorge Pinheiro, e a vice-presidente de Recursos Humanos da companhia, Eliana Vieira, concorrem aos títulos de CEOs e RHs mais admirados do Brasil e da América Latina. A premiação está na 19ª edição e é realizada pelo Grupo Gestão RH com o objetivo de enaltecer líderes empresariais com olhar humanizado e excelência na gestão de negócios e de colaboradores.

A votação é feita em duas fases. A primeira é por meio do voto eletrônico do público em geral. Entre as categorias, estão CEO e RH do ano, os 10 CEOs e RHs mais admirados, além dos destaques regionais. Desde 2006, mais de 3 mil profissionais foram reconhecidos pela pesquisa. A cerimônia de premiação será no dia 31 de outubro em São Paulo.