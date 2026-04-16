Governo de SP anuncia primeira mulher no comando-geral da Polícia Militar

A coronel Glauce Anselmo Cavalli foi nomeada pelo governador Tarcísio de Freitas, nesta quarta-feira (15), para assumir o comando-geral da Polícia Militar. Pela primeira vez em quase dois séculos de existência, a corporação será liderada por uma mulher. O ato foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (16).

“A coronel Glauce construiu uma trajetória sólida na Polícia Militar, com formação de excelência, liderança reconhecida e ampla experiência em funções operacionais, estratégicas e de gestão. Foi destaque desde a formação e seguiu acumulando responsabilidades ao longo da carreira, sempre com alto nível técnico. É uma oficial extremamente preparada para comandar a maior tropa policial do país. Sua nomeação representa um marco histórico para a PM de São Paulo, que tem pela primeira vez uma mulher no comando, e é também um avanço importante para a ampliação da presença feminina nos cargos de liderança do Estado”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

A nova comandante-geral é mestre e doutora em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, além de graduada em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul e em Educação Física pela Escola de Educação Física da PM. Antes da indicação, estava à frente da Diretoria de Logística da corporação. Também comandou o CPA/M-2, responsável por uma das regiões mais populosas da capital paulista, e chefiou a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos do Comando-Geral e o Centro de Comunicação Social da PM, entre outras funções.

A coronel Glauce vai suceder o coronel José Augusto Coutinho, que estava à frente da instituição desde maio de 2025.

O novo subcomandante da corporação será o coronel Mário Kitsuwa, atual comandante do Comando de Policiamento Metropolitano Nove.

Mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, o coronel Kitsuwa também é formado em Psicologia. Ao longo da carreira, atuou no 1º Batalhão de Polícia de Choque, no Centro de Assistência Social e Jurídica, na Diretoria de Pessoal e no Centro de Atenção Psicológica e Social.

“Agradecemos ao comandante Coutinho pela dedicação e pelos relevantes serviços prestados no comando da corporação. Sua atuação foi fundamental para o fortalecimento da Polícia Militar, a ampliação da presença policial em todo o estado e a redução histórica dos índices criminais”, concluiu Tarcísio de Freitas.