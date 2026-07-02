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Jornal Diário de Suzano - 02/07/2026
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Região

Prefeitura fortalece inclusão social com visita de crianças e adolescentes à Fábrica de Cultura

Iniciativa amplia o acesso à cultura, ao lazer e às atividades educativas para jovens em situação de vulnerabilidade social

02 julho 2026 - 14h20Por De Ferraz
Iniciativa amplia o acesso à cultura, ao lazer e às atividades educativas para jovens em situação de vulnerabilidade socialIniciativa amplia o acesso à cultura, ao lazer e às atividades educativas para jovens em situação de vulnerabilidade social - (Foto: Arquivo/Secom FV)

A Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, promove na próxima terça-feira (7) uma visita à Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. A iniciativa beneficiará crianças e adolescentes, com idades entre 7 e 15 anos, moradores do Jardim Anchieta, proporcionando uma experiência cultural e educativa por meio do espetáculo teatral “Volta ao Mundo em 5 Contos”.

Nesta apresentação, o público é convidado a participar de uma viagem por cinco continentes: África, Ásia, Europa, América e Oceania, utilizando mitos, lendas, fábulas e narrativas tradicionais para valorizar a diversidade cultural e aproximar os espectadores de diferentes povos e tradições por meio da arte de contar histórias.


Para garantir uma participação segura e confortável, a Prefeitura disponibilizará transporte, alimentação e acompanhamento técnico durante toda a programação. A equipe da Secretaria será responsável pela organização logística e pelo suporte aos participantes desde a saída até o retorno ao município.


“Acreditamos que o acesso à cultura também é uma ferramenta de transformação social. Quando proporcionamos experiências como esta, ampliamos horizontes, despertamos novos interesses e contribuímos para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes”, afirma Carlos Alexandre Domingos da Silva, secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas.

A atividade faz parte de um calendário permanente de ações voltadas às comunidades atendidas pela pasta, que já contemplou visitas a museus, equipamentos culturais e eventos esportivos da região.

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