Prefeitura fortalece inclusão social com visita de crianças e adolescentes à Fábrica de Cultura

A Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, promove na próxima terça-feira (7) uma visita à Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. A iniciativa beneficiará crianças e adolescentes, com idades entre 7 e 15 anos, moradores do Jardim Anchieta, proporcionando uma experiência cultural e educativa por meio do espetáculo teatral “Volta ao Mundo em 5 Contos”.



Nesta apresentação, o público é convidado a participar de uma viagem por cinco continentes: África, Ásia, Europa, América e Oceania, utilizando mitos, lendas, fábulas e narrativas tradicionais para valorizar a diversidade cultural e aproximar os espectadores de diferentes povos e tradições por meio da arte de contar histórias.



Para garantir uma participação segura e confortável, a Prefeitura disponibilizará transporte, alimentação e acompanhamento técnico durante toda a programação. A equipe da Secretaria será responsável pela organização logística e pelo suporte aos participantes desde a saída até o retorno ao município.



“Acreditamos que o acesso à cultura também é uma ferramenta de transformação social. Quando proporcionamos experiências como esta, ampliamos horizontes, despertamos novos interesses e contribuímos para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes”, afirma Carlos Alexandre Domingos da Silva, secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas.



A atividade faz parte de um calendário permanente de ações voltadas às comunidades atendidas pela pasta, que já contemplou visitas a museus, equipamentos culturais e eventos esportivos da região.