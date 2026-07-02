Ferraz promove palestra gratuita sobre a Reforma Tributária voltada aos pequenos negócios

OS empresários, microempreendedores individuais (MEIs), comerciantes e demais interessados em compreender os impactos da Reforma Tributária nos pequenos negócios terão a oportunidade de participar de uma palestra gratuita promovida pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, em parceria com o Sebrae.

O encontro será realizado no próximo dia 8 de julho (quarta-feira), das 10h às 12h, no Anfiteatro da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, e abordará as principais mudanças trazidas pela Reforma Tributária, esclarecendo como elas poderão impactar a rotina das empresas e quais são os caminhos para que os empreendedores se preparem para o novo cenário econômico.

A palestra tem como objetivo oferecer informações atualizadas e orientações práticas, contribuindo para que empresários e empreendedores compreendam as alterações na legislação e possam tomar decisões mais assertivas em seus negócios.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em oferecer conhecimento e capacitação para fortalecer o empreendedorismo local. "A Reforma Tributária representa uma das maiores mudanças no ambiente de negócios dos últimos anos. Nosso objetivo é proporcionar aos empreendedores de Ferraz acesso à informação de qualidade, para que possam compreender as novas regras, esclarecer dúvidas e se preparar com segurança para esse novo momento. Quanto mais conhecimento o empresário tiver, melhores serão as condições para planejar o futuro do seu negócio."

As vagas são limitadas e a participação é gratuita. Os interessados devem realizar a inscrição antecipadamente por meio do link abaixo, que será disponibilizado também pelo site Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.