Corrida Noturna altera o tráfego em Ferraz

Ferraz de Vasconcelos será palco da 1ª Neon Night Run neste sábado (4), reunindo esporte, lazer e entretenimento em um evento voltado para toda a família. A corrida, promovida pelo Wil Personal Studio com apoio da Prefeitura, terá largada às 19 horas no Parque Municipal Nosso Recanto, na Rua Lourenço Paganucci, nº 1133, no Jardim Ferrazense.



O percurso será de 5 Km. Os participantes sairão do parque em direção à Rua da Saudade e retornarão pelo mesmo trajeto até o ponto de partida, com término previsto para as 20h30. Além da corrida, o público poderá aproveitar parte da Feira Gastronômica, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, que levará opções de alimentação ao local.



Para garantir a segurança dos corredores, pedestres e motoristas, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana realizará a interdição temporária das vias que integram o trajeto. Os bloqueios terão início às 18 horas de sábado (4), com liberação prevista a partir das 21 horas, após a conclusão da prova.



Durante esse período, estarão interditadas as ruas Jornalista Sebastião Souza Lemos, Santos Dumont, Pedro Simões Neto, Dejanira da Silveira, Sargento Pompilho Pedro dos Santos, Anielo Paulino, Napoleão Lauriano, Tarciso Daniel Pizzo, Vanir Hungria, Itália, Clóvis Beviláqua, Dom José Gaspar, Jaú, José Bio, Santa Rita e Aprígio, além da Praça da Bíblia.



"Todo o planejamento operacional foi elaborado para garantir a segurança dos participantes e minimizar os impactos no trânsito durante a realização da prova. Com organização e o apoio da população, teremos um evento seguro, que incentiva a prática esportiva e a ocupação saudável dos espaços públicos da nossa cidade", destacou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli.



A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas durante o período de interdição.